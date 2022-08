Untere Zollbrücke: Landratsamt entscheidet sich für die direkte Verbindung zwischen dem Illerradweg und dem Neubau in Immenstadt.

04.08.2022 | Stand: 20:01 Uhr

Das Landratsamt hat sich entschieden: Aus den drei denkbaren Varianten für eine Fußgängerverbindung zwischen dem Geh- und Radweg an der Iller und der neugebauten Unteren Zollbrücke in Immenstadt habe sich nur ein Vorschlag als umsetzbar herausgestellt, heißt es in der Mitteilung der Kreisbehörde: „Entstehen soll erneut ein Treppenturm – aber einer mit deutlich mehr Komfort.“

