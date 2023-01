Etwa 2850 Oberallgäuer bekommen Bürgergeld: Wie läuft die Zahlung ab?

Agentur für Arbeit: Die Leistungen laufen ganz normal weiter. Im Oberallgäu sind zum Ende des Jahres 938 Personen arbeitslos gemeldet, in Kempten 612.

01.01.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Zum Jahreswechsel löst das Bürgergeld das Arbeitslosengeld II und das Sozialgeld ab. Wie die Agentur für Arbeit aus Kempten mitteilt, laufen die Leistungen aber ganz normal weiter. Demnach werden die ab 1. Januar erhöhten Regelsätze pünktlich und automatisiert von den Jobcentern ausbezahlt.

Zur Einführung des Bürgergelds müsse kein neuer Antrag gestellt werden, stellt die Arbeitsagentur klar. Nur wenn der laufende Bewilligungsabschnitt endet, sei – wie in der Vergangenheit – ein Antrag auf Weiterbewilligung nötig. Und wer bekommt das neue Bürgergeld? Im November 2022 waren im Landkreis Oberallgäu 938 Personen als arbeitslos gemeldet, in der Stadt Kempten waren es 612 Menschen. Das sind aber nicht alle Bezieher.

Es fehlen laut Arbeitsagentur die „nicht erwerbsfähigen Leistungsberechtigten“. Damit sind vor allem Kinder unter 15 Jahren gemeint. Zahlen für alle Empfänger gibt es nur vom August. Da waren es im Oberallgäu 2850 Personen und in Kempten 2600.

Die Bezüge werden ab 1. Januar auf folgende Regelsätze erhöht:

für Alleinstehende auf 502 Euro,

für Paare je Partner auf 451 Euro,

für nicht erwerbstätige Erwachsene unter 25 Jahren im Haushalt der Eltern auf 402 Euro,

für Jugendliche von 14 bis 17 Jahren auf 420 Euro,

für Kinder von 6 bis 13 Jahren auf 348 Euro und unter 6 auf 318 Euro.

Mit dem neuen Jahr gibt es auch neue Vermögensfreibeträge: So beträgt das Schonvermögen künftig 15.000 Euro für jede in der Bedarfsgemeinschaft lebende Person. Allerdings gibt es eine Karenzzeit – also eine Übergangszeit. Denn in der Corona-Pandemie hatten mehr Menschen Zugang zu den Leistungen, darunter auch Unternehmer, die in der Zeit keinen Verdienst hatten. Deshalb bleibe das Schonvermögen laut Arbeitsagentur übergangsweise für ein Jahr bei 40.000 Euro für die erste Person der Bedarfsgemeinschaft unangetastet und für jede weitere Person bei 15.000 Euro. Unterkunftskosten werden in der Karenzzeit in tatsächlicher Höhe anerkannt, Heizkosten grundsätzlich nur in angemessener Höhe.

Wann eine Kürzung des Bürgergelds droht

Auch die Leistungsminderungen werden neu geregelt:

Bei einem „Meldeversäumnis“ – wenn jemand unentschuldigt einen Termin versäumt – wird der Regelsatz um 10 Prozent für einen Monat gekürzt.

Bei „Pflichtverletzungen“ – wenn beispielsweise jemand ein Nebeneinkommen nicht angibt – erfolgen die Minderungen gestaffelt: beim ersten Verstoß 10 Prozent für einen Monat, beim wiederholten Verstoß 20 Prozent für zwei Monate und ab dem dritten Verstoß 30 Prozent für drei Monate.

Doch solche Sanktionen kommen laut Agentur selten vor: „Nur etwa drei Prozent der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten wurden in der Vergangenheit durchschnittlich mit mindestens einer Sanktion belegt.“ (sf)

Anträge und Anliegen ans Jobcenter können auch online erfolgen unter: www.jobcenter.digital

Lesen Sie auch:

Das sind die wichtigsten Änderungen 2023 bei Geld und Steuer

Bürgergeld 2023: Das sollten Sie zu Höhe, Sanktionen und Schonvermögen wissen