Evangelische Kirche erklärt, wie man mit Konflikten umgeht

Pfarrer Gerhard Scharrer und Psychotherapeutin Mirjam Faust sprechen in der Sonthofer Täufer-Johannis-Kirche darüber, wie Konflikten vorgebeugt werden kann.

01.02.2022 | Stand: 17:13 Uhr

Das Thema „Konflikte, die eskalieren“ stand im Mittelpunkt eines „Modernen Gottesdienstes“ in der evangelischen Kirchengemeinde in Sonthofen, zu dem Pfarrer Gerhard Scharrer eingeladen hatte. „Streit kann es überall geben“, meinte er. Bevor ein Streit aus dem Ruder läuft und unüberbrückbare Gräben entstehen, seien Gespräche in Anerkennung und Respekt für den jeweils anderen von ganz entscheidender Bedeutung.

Auch in der Bibel werde über Streitigkeiten und „Streithähne“ berichtet, so Pfarrer Scharrer weiter. Er zitierte aus einem Brief, den Apostel Paulus an die christliche Gemeinde in Rom geschrieben hat. „Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob.“ Im Neuen Testament sei auch um die Frage gestritten worden, wer denn nun Gott näher sei. „Beide Parteien sind dem Herrn wichtig“, so Scharrer.

Auf Gemeinsamkeiten besinnen und nicht auf Unterschieden beharren

Bei der Klärung von Konflikten müsse man sich auf Gemeinsamkeiten besinnen und nicht auf Unterschieden beharren. In der Politik werde über den Klimawandel gestritten und in den Familien ginge es oft um Kindererziehung oder ums Geld. „Wenn sich beide Parteien auf Augenhöhe begegnen und im Gespräch fair und sachlich bleiben, dann kommt auch etwas Gutes dabei heraus.“

Bei unbewältigten Konflikten bestünde immer auch die Gefahr der Eskalation, ausgelöst durch Unverständnis für den anderen oder durch das Gefühl, zu kurz gekommen zu sein, sagte die psychologische Psychotherapeutin Mirijam Faust in ihrem Interview mit Pfarrer Scharrer. Erbschaftsstreitigkeiten beispielsweise könnten vormals harmonische Familien gänzlich auseinanderbringen. Menschen in Konfliktsituationen suchten sich aber meist erst spät professionelle Hilfe. Dann gelte es, den Konflikt zu analysieren und die emotional aufgeheizte Situation mit Einfühlungsvermögen und Diplomatie von außen zu entschärfen. Voraussetzung auch hier: Respekt für den anderen und der Wille, gemeinsam eine Lösung zu finden.

Film zur Konfliktlösung wird gezeigt

Passend zu dieser Problematik lief der siebenminütige Animationsfilm von Gottfried Mentor „Oh Sheep“. Zwei Schäfer, die verhindern wollen, dass sich ihre Herden mischen, ziehen einen Zaun, spannen Stacheldraht, bauen eine Mauer und verfolgen ihre Politik der Manipulation und der Ausgrenzung so lange, bis Streit unter den eigentlich friedlichen Tiere ausbricht und sie sich gegenseitig töten. Damit haben beide Schäfer ihre Herden verloren.

Band "Crossover" steuert Musik bei

Musikalisch gestaltet wurde der Gottesdienst von der Band „Crossover“ – das sind Klaus Figel (Schlagzeug), Bernd Schubert (Sologitarre), Joachim Spengler (Bass und Gesang), Thomas Heid (Rhythmusgitarre, Gesang) und Barbara Figel (Querflöte). Sie begleiteten die Gläubigen bei den Kirchenliedern während des Gottesdienstes und präsentierten schließlich auch zwei eigene Songs, die Thomas Heid komponiert und getextet hatte. In „Nichts ist so, wie es ist“ wurde das Problem der „Fake News“ thematisiert und in „Lass uns fliegen“ ging es um die Freiheit und um eine Welt, die sich im steten Wandel befindet. Bassist Joachim Spengler war von 1986 bis 2003 Pfarrer in der evangelischen Täufer-Johannis-Kirche in Sonthofen.

