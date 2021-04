Event-Sommer vor dem Aus? So steht es um Allgäu-Triathlon, Grüntenstafette und Co.

Allgäu-Triathlon, Grüntenstafette und Zötler Gold Race in der Warteschleife: Was kann 2021 stattfinden? OK-Mitglied Marlon Wörndl über Alternativen und Sorgen.

23.04.2021 | Stand: 18:45 Uhr

Planen, hoffen, zittern, verschieben, umplanen, wieder hoffen und erneut bangen. Die Oberallgäuer Event-Organisatoren grüßt mit dem Auftakt in die zweite „Pandemie-Saison“ täglich das Murmeltier. Denn wie der Großteil der Sonthofer Laufveranstaltungen von Axel Reusch, der Frühlingslauf, der Citylauf, der Allgäu-Panorama-Marathon und der Allgäu Vertical, sind die Events der Organisationsgruppe „808 Project“ in der Warteschleife.

„Es ist bitter, dass man die guten Ideen, die man über ein Jahr gesammelt hat, nun wieder nicht umsetzen kann. Wir waren sehr kreativ – da kommt viel zusammen“, sagt Marlon Wörndl. Der 31-jährige Sonthofer ist Teil des Organisationsteams des Allgäu-Triathlons, der Grüntenstafette und des Zötler Gold Race. „Man hat wieder richtig Lust, loszulegen und die Ideen umzusetzen – nun sind wir aber wieder in einer ähnlichen Situation wie im Frühjahr 2020 – wir sitzen letztlich auf der Auswechselbank.“

Rekorde in Serie: Erinnerung an blühendes 2019

Allzu schmerzlich fällt dabei für die Verantwortlichen die Erinnerung an die letzten Austragungen der Event-Reihen vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie aus. Denn 2019 war das blühende Jahr. Allen voran erlebte der „Kult“ einen Rekord. Der Allgäu-Triathlon durchbrach bei seiner 37. Auflage mit 2700 Athleten einmal mehr eine Schallmauer – der dreimalige Ironman-Weltmeister Jan Frodeno startete an seinem 38. Geburtstag am Alpsee und triumphierte auf der Olympischen Distanz.

Der magischen 1500er Marke näherte sich die boomende Grüntenstafette in Burgberg und Agathazell – 1494 Athleten wagten sich an den Sechskampf am Wächter des Allgäus. Und die Premiere des Zötler Gold Race tauchte Sonthofen im Mai an zwei Tagen in eine Tour-de-France-Atmosphäre. All das lag 2020 brach. Und soll 2021 – wenn auch abgespeckt – wieder aufleben. Wir geben einen Überblick.

Das Spektakel am Grünten, die Stafette mit zuletzt fast 1500 Startern im Jahr 2019, scheint derzeit ebenso wenig denkbar, wie die gewohnte Austragung des „Kults“, dem Allgäu-Triathlon mit Superstar Jan Frodeno, oder das Zötler Gold Race mit Kombinations-Weltmeister Johannes Rydzek. Bild: Dominik Berchtold

500 Radler beim Zötler Gold Race denkbar

Die zweite Auflage des zweitägigen Rennrad-Events war am 12. und 13. Juni geplant. Aufgrund der jüngsten Gespräche mit DOSB und dem Bund Deutscher Radfahrer habe man sich allerdings dazu entschieden, die Ansetzung um sechs Wochen auf den 24. und 25. Juli zu verschieben, wie Wörndl erklärt: „Damit sind es ab jetzt noch drei Monate bis zum Rennen und wir haben dann möglicherweise eine andere Ausgangslage“, sagt das OK-Mitglied. Dazu wollen die Ausrichter für das Rennen in der Kreisstadt die Teilnehmerzahl auf 500 Sportler begrenzen – zudem soll es Anpassungen bei Strecken und im Wettkampfformat geben. So könnte der Prolog beispielsweise nicht in der Stadt, sondern als Bergzeitfahren mit einem „vergleichsweise unspektakulären“ Ziel außerhalb der Stadt ausgetragen werden. „Wir wollten ausloten, unter welchen Bedingungen möglich ist, das Rennen auszutragen und haben ein Konzept entworfen, das möglichst wenig Kontakte und dabei doch einen sportlich großen Wert vereint“, sagt Wörndl.

Premiere im August: Livestream zum Allgäu-Triathlon

Der „Kult“ soll elektrisieren – auch 2021. „Wir sind ausgebucht. Ja, auch dieses Jahr. Das kann aber Segen und Druck zugleich sein“, sagt Wörndl. Nach der Sensations-Auflage 2019 mit 2700 Startern könnte der Allgäu-Triathlon also auch in diesem Jahr wieder ans Limit gehen – das ist allerdings mehr als unwahrscheinlich. Anhand dreier Variablen könnte man Anpassungen vornehmen: „Wir können den Wettkampf strecken, sodass nicht so viele Athleten zusammenkommen, wir können das Rahmenprogramm zusammenstreichen und zusätzlich ist eine Begrenzung der Teilnehmerzahlen denkbar.“ Darüber hinaus haben sich Wörndl und seine Mitstreiter ein großes multimediales Paket einfallen lassen, um den Zuschauermagneten am Alpsee für ein breites Publikum zugänglich zu machen. „Wir planen, den Allgäu-Triathlon per Livestream online zu übertragen. Die technischen Möglichkeiten für so eine Übertragung haben wir mit unserer Agentur „ueberall.eu“ im Haus und freuen uns darauf, dem „Kult“ mit einer Liveübertragung eine ganz neue Bühne zu geben.“

Grüntenstafette und ein Neuling im Kalender

Das Feuerwerk am Grünten hat bisher noch die besten Karten auf eine gewohnte Austragung. „Schon alleine deshalb, weil die Grüntenstafette relativ spät dran ist, hoffen wir, dass sich in dem halben Jahr bis dahin viel tut“, sagt Wörndl. „Wir haben keine Glaskugel, aber die Wahrscheinlichkeit ist allemal da.“ Der für den 25. September 2021 angesetzte spektakuläre Sechskampf am Wächter des Allgäus steht nach aktuellem Stand noch.

Bilderstrecke

"Kult": 37 Allgäu Triathlon in Immenstadt

Darüber hinaus wagt das Orga-Team derzeit sogar, Pläne für einen „Neuling“ im Event-Kalender zu schmieden. Demnach sei für den Herbst eine neue Mountainbike-Veranstaltung, ein Marathon, im südlichen Oberallgäu geplant. „Wir sind aktuell noch in Gesprächen mit der Gemeinde, mit Behörden und Grundstückseigentümern. Hier sind wir recht zuversichtlich, weil ein Mountainbike-Event im Gelände, im Wald und an einem Berg, die Sportler besser verteilt – für die Austragung im Herbst sehen wir reelle Chancen“, sagt Wörndl.

Wörndl: "Wir machen einen Dreifach-Salto rückwärts"

Reelle Chancen auf ein Mindestmaß an Normalität bei der Austragung der Sportveranstaltungen im Oberallgäu. Denn vieles andere haben die Organisatoren im Jahr zwei der Pandemie lange schon über Bord geworfen. „Man reagiert nicht mehr ganz euphorisch auf Meldungen, die Aussicht auf Verbesserung versprechen. 2020 war das anders. Da war die Gefühlslage fast täglich eine andere – aber man kann die Lage heute besser einordnen als zu Pandemie-Beginn“, sagt Wörndl.

Sorgen um die Zukunft der großen und traditionsreichen Event-Reihen in der Region hat der 31-Jährige dabei nicht – zumindest nicht auf lange Sicht. „Das größte Ärgernis ist, dass man die Veranstaltungen derzeit nicht mit voller Energie verbessern und weiterentwickeln kann. Wir haben für jede Veranstaltung immer nur einen Versuch, um Dinge auszuprobieren. Danach muss man wieder ein Jahr warten“, sagt Wörndl. „Unsere eigenen Ansprüche sind sehr hoch und wir haben ein klares Ziel, wohin die Entwicklung gehen soll. Jetzt machen wir aber gerade einen Dreifach-Salto rückwärts und beschäftigen uns damit, die Events coronakonform zurechtzustutzen.“

Bilderstrecke

Bildergalerie Grüntenstafette