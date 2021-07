Ex-Partner im Streit verletzt: Täterin oder Opfer?

Eine 47-Jährige muss sich vor dem Amtsgericht Sonthofen verantworten. Doch sie gibt an, selbst misshandelt und bedroht worden zu sein.

Weil es meist keine Zeugen gibt und sich die Kontrahenten gegenseitig belasten, ist die Aufklärung von Fällen häuslicher Gewalt oft schwierig. So war es auch im Fall einer 47-Jährigen, die jetzt in Sonthofen vor Gericht stand. Sie war wegen Körperverletzung und Beleidigung angeklagt. Sie soll im Juli 2020 in ihrer Wohnung ihren Ex-Partner am Hals gepackt und mit ihren Fingernägeln seine linke Gesichtshälfte und seinen Hals gekratzt haben. Doch die Frau sagte aus, selbst Opfer geworden zu sein. Am Ende wurde das Verfahren eingestellt. Der Ex-Partner der Frau war nicht zur Verhandlung erschienen. (Lesen Sie auch: Tabuthema: Auch Männer werden Opfer von häuslicher Gewalt)

Telefonterror mit über 100 Anrufen

„Ich habe ihm gar nichts angetan“, bestritt die Angeklagte zum Prozessauftakt die Vorwürfe. Ihr früherer Partner habe sie an dem Tag der Tat über 100 Mal angerufen, um sie zu provozieren. „Er wusste, ich verliere die Kontrolle“, sagte die 47-Jährige. So habe sie ihm schließlich die Tür geöffnet, weil er versprach, sie nach einem kurzen Gespräch in Ruhe zu lassen. Stattdessen habe er sie vergewaltigt und sich schließlich geweigert die Wohnung zu verlassen. „Ich habe ihn angefleht, dass er gehen soll – dann hat er mich geschlagen und gesagt, dass er mich umbringt.“ Erst um 5 Uhr früh habe er die Wohnung wieder verlassen.

Die Fälle von häuslicher Gewalt haben in der Region während des Corona-Lockdowns zugenommen: In 189 Fällen erstatteten Menschen im Oberallgäu 2020 nach Polizeiangaben eine Anzeige wegen Gewalt in ihrem häuslichen Umfeld.

Polizei musste schon mehrfach einschreiten

Auch zur Wohnung der 47-Jährigen war schon häufiger die Polizei angerückt, sagte eine Polizistin im Zeugenstand. „Es waren unzählige Anzeigen über die letzten Jahre“, erklärte die 45-jährige Beamtin, die als Sachbearbeiterin viele Fälle von häuslicher Gewalt erlebt. Die Angeklagte habe 41 polizeiliche Eintragungen, ihr Partner 56. „Dabei waren ziemlich viele folgenlose Einsätze“, sagte die Polizistin: „Als wir vor Ort eintrafen, war immer wieder alles erledigt.“

Misstrauisch machte die Zeugin, dass die Angeklagte den „gravierenden Vorfall“ jener Nacht gegenüber den Polizisten nicht erwähnt habe. „Sie hat ihn sonst sogar wegen minimalen Verstößen gegen das Gewaltschutzgesetz angezeigt – wie einen Brief oder eine Begegnung in der Stadt“, sagte die Beamtin. „Meiner Einschätzung nach stehen sich die beiden in nichts nach. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nur das Opfer und er nur der Täter ist.“

Geschehnisse der Nacht lassen sich nicht rekonstruieren

Weil die Polizei aber in jener Nacht im Juli 2020 nicht in der Wohnung der Angeklagten war, ließ sich vor Gericht nicht mehr rekonstruieren, was genau geschehen ist. Während der frühere Partner der Angeklagten nicht zu der Verhandlung erschienen war, obwohl er als Zeuge geladen war, verstrickte sich die 47-Jährige in Widersprüche und fügte immer wieder neue Details hinzu, die sie bei der Befragung durch die Polizei nicht erwähnt hatte. Beispielsweise, dass der Mann sich selbst verletzt und gekratzt habe, um es der Angeklagten in die Schuhe zu schieben.

Zudem hatte ihr Ex-Partner bei der Polizei Anruflisten aus seinem Mobiltelefon vorgelegt, die beweisen, dass die Angeklagte selbst regelmäßig ihren früheren Lebensgefährten angerufen hatte. Gleichzeitig wurden aber vier Gewaltschutzbeschlüsse gegen ihn verhängt, die ihrem Ex-Partner untersagten, sich ihr zu nähern.

Fast zehn Jahre eine Beziehung geführt

Trotzdem führten die beiden fast zehn Jahre eine Beziehung. „Sie haben ihn immer wieder angezeigt, sind aber immer wieder zu ihm zurück und haben die Anzeigen dann zurückgenommen“, sagte Richterin Brigitte Gramatte-Dresse: „Wir haben in unserem Staat so viele Möglichkeiten, Frauen in Not zu helfen.“ Die Angeklagte erklärte, von ihrem Ex-Partner bedroht worden zu sein. „Ich konnte nichts gegen ihn tun. Ich habe sogar überlegt, ob ich mich umbringe“, sagte die 47-Jährige vor Gericht. „Er hat gesagt, bis zum Tod gehöre ich ihm.“

Die Richterin stellte das Verfahren gegen die 47-Jährige schließlich mit Zustimmung der Staatsanwältin und der Angeklagten wegen Geringfügigkeit ein. „Um eine Straftat zu verurteilen, muss man wissen, was wann wo passiert ist.“

