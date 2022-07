Exhibitionist in Sonthofen: Mann onaniert vor Vater mit Kind

Mit Blick auf einen Vater und seine zehnjährige Tochter soll ein Unbekannter onaniert haben. Eine Zeugin beobachtete den Exhibitionisten und rief die Polizei.

15.07.2022 | Stand: 13:32 Uhr

Ein Exhibitionist hat am Dienstagnachmittag vor einem Vater mit seiner Tochter onaniert. Wie die Polizei berichtet, beobachtete eine Zeugin den Mann, wie er am Fahrradweg zur Ostrachbrücke in der Theodor-Heuss-Straße stand. Nach Angaben der Frau blickte der Unbekannte in Richtung einer Kiesbank, wo sich ein Vater mit seiner zehnjährigen Tochter befand. Dabei führte er "exhibitionistische Handlungen" durch, wie die Polizei schreibt.

Exhibitionist in Sonthofen: So wird der Mann beschrieben

Der Mann ist zwischen 55 und 60 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und hat eine stämmige Statur. Er hat weißes strähniges Haar, von dem einige Strähnen in sein Gesicht hingen. Bekleidet war er mit einem hellen Shirt und dunklen Jeans. Zudem hatte er ein Fahrrad dabei. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 08321-66350 um Hinweise.

