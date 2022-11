Experimentierfreudiger Maler: Ausstellung würdigt in Immenstadt Hans Erwin Steinbach

Eine umfangreiche Ausstellung im Gesundheitszentrum Immenstadt veranschaulicht die Entwicklung des Malers Hans Erwin Steinbach, der lange am Alpsee lebte.

22.11.2022 | Stand: 13:30 Uhr

Der Mond scheint als schmale Sichel durchs Fenster. Ist er jene „Frau Luna“, die diesem Bild seinen Titel gibt, oder ist es die weißgewandete Frau, die vor dem Fenster in einem stilisierten Innenraum steht. Archaisch in der Erscheinung, auf wenige wesentliche Formen beschränkt, deutlich skizziert und dennoch rätselhaft. Ist sie die Mondgöttin selbst?

Das Bild, das solche Fragen aufwirft, empfängt Besucherinnen und Besucher im Gesundheitszentrum Immenstadt. Dort finden die Menschen nicht nur Praxen und Läden, die sich um das Wohlbefinden kümmern, dort bietet auch immer der vierstöckige Innenhof mit seinen Galerien Platz für Kunstwerke. Die jüngste Ausstellung konzentriert sich dabei auf einen Maler: Hans Erwin Steinbach (1896 - 1971). Schon die „Südliche“ im Immenstädter Museum Hofmühle, die dort bis vor Kurzem aktuelle Kunst aus der Region präsentierte, erinnerte mit vier ausgewählten Arbeiten an diesen vor über 50 Jahren verstorbenen Maler. Die neue Ausstellung lässt nun seinen künstlerischen Werdegang eindrucksvoll nachvollziehen.

Umzug nach Ratholz am Alpsee

1896 im hessischen Kesselstadt geboren, zieht Hans Erwin Steinbach 1933 mit seiner Frau nach Ratholz am Alpsee bei Immenstadt und eröffnet dort auf dem Reuterhof eine Gästepension. Er hatte – bis er im Ersten Weltkrieg als Soldat eingezogen wurde – die Kunstgewerbeschule in Dresden besucht, nach Krieg und Gefangenschaft dann an der Städelschule in Frankfurt am Main und später an der Kunstakademie in München studiert. Ab 1923 betätigte er sich als freischaffender Künstler – unter anderem auch mit einem Tanzspiel 1925 am Stadttheater in Gießen, bei dem er selbst als Tänzer auftrat. Daran erinnern Fotos und ein Theaterzettel in dieser Ausstellung.

Im Bann des Jugendstils

Kleinformatige frühe Arbeiten von 1919 und 1920 zeigen ihn als Künstler noch ganz im Bann des Jugendstils, etwa mit einem stilisierten Engel, einem Frauenkopf oder einer fast mephistophelischen Männermaske. Portraits von seiner Tochter Hinrika und einer Tirolerin offenbaren in den 30er und 40er Jahren einen realistisch darstellenden Künstler, der bereits erste Schritte hin zur Abstraktion unternimmt. Der Hintergrund versinkt im Angedeuteten, die Formen etwa bei Gewand und Ausstattung der Tirolerin werden auf flächige Darstellungen konzentriert.

Landschaftsbilder vom Oberallgäu

Auch Landschaftsbilder verraten diese Tendenz hin zur Reduzierung auf wesentliche Strukturen. So etwa Aquarelle wie „Im Gebirge“ aus den frühen 40er Jahren oder Lithografien von der Breitach aus den 50er Jahren. Ölgemälde wie „Minka“ von 1956 zeigen einen stämmigen kleinen Hund, der mit offenen Augen und wedelndem Schwanz alle Interpretationen offen lässt: Will er nur spielen oder zubeißen? Die Gestaltung erinnert in Form und Farben stark an eine Reverenz vor dem Expressionismus. Von solchem Gemälde scheint der Weg nicht mehr weit zur allmählichen Auflösung der realistischen Konturen wie in dem Blatt „Elixier“ aus den 60er Jahren. Vor rotbraunem Hintergrund zeigt es in Schwarz-Weiß-Tönen sich auflösende Strukturen von Gefäßen oder Gläsern.

Spiel mit der Abstraktion

Das Spiel mit der Abstraktion treibt der experimentierfreudige Hans Erwin Steinbach dann in vielfältigen Variationen weiter. Zunächst wecken die Bilder noch Assoziationen wie „Entschwundene Schiffe“, eine Komposition, in der die Betrachterin oder der Betrachter noch Schiffsrümpfe wahrnehmen kann. Später folgen gänzlich freie Gestaltungen wie „Allegro“, in der organische Formen auseinander herauswachsen, vielleicht ein Sinnbild übermütiger Fröhlichkeit. Bei aller spürbaren Lust am freien Spiel offenbaren solche abstrakte Kompositionen aber ein genau ausbalanciertes inneres Gleichgewicht aus Form und Farbe.

Tod im Ostallgäu

Auch wenn Hans Erwin Steinbach einen großen Teil seines Lebens in unserer Region verbrachte – von 1933 bis 1958 lebte und arbeitete er in Ratholz am Alpsee, von 1958 bis 1967 im Kleinwalsertal, danach im Ostallgäuer Seeg, wo er 1971 starb – so blieb er doch auch vom Norden fasziniert und besuchte in seinen Ferien häufig Ostfriesland. Auch davon zeugen einige Bilder in dieser Ausstellung, etwa das stimmungsvoll, düstere Gemälde „Am Watt“ von 1932, dem in dieser Ausstellung eine von mediterranem Licht durchflutete Landschaft am „Golf von Neapel“ von 1943 gegenübergestellt ist.

Öffnungszeiten: bis 28. Februar 2023, täglich von 8 bis 20 Uhr.

Der Maler Hans Erwin Steinbach.

Das Immenstädter Museum Hofmühle,

Lesen Sie auch: "Zwischen Märchen und Tragödie: Das abenteuerliche Leben des Malers Johann Georg Grimm aus Bühl".