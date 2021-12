Förderung für Kapelle in Bolsterlang: Geld aus der Glücksspirale-Lotterie

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz und weitere Spender stellen für die Sanierung der Kapelle 20.000 Euro zur Verfügung. Das ist nicht das erste Mal.

Die Kapelle St. Wendelin und St. Anna in Bolsterlang-Untermühlegg erhält Geld von der Glücksspirale-Lotterie. Wie die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) mitteilt, stellen die Glücksspirale und andere Spender erneut Mittel für die Instandsetzung des Gotteshauses bereit. Diesmal kommen 20.000 Euro der Instandsetzung der Raumschale und der Restaurierung der Ausstattung zugute, teilt die DSD mit.

Förderung für Kapelle in Bolsterlang mit 20.000 Euro

Die Stiftung hat Arbeiten an der Kapelle bereits 2019 und 2020 mit 30.000 Euro unterstützt. Das kleine Gotteshaus ist eines der über 500 Objekte, die die Denkmalschutzstiftung nach eigenen Angaben dank ihrer Förderer, der Erträge ihrer Treuhandstiftungen sowie der Glücksspirale in Bayern fördert.

Die Denkmalschützer würdigen das Bauwerk von St. Wendelin und St. Anna: Der einsam in der Berglandschaft stehende gotische Bau der Kapelle in Untermühlegg wurde 1445 geweiht und 1706 nach Westen verlängert. Dabei wurden gleichzeitig die Fenster erweitert, neue Decken eingezogen und die Sakristei erneuert. Diese umfassende Renovierung ist Ausdruck der Blüte der Wallfahrt zum heiligen Wendelin im 17. bis 18. Jahrhundert.

So entwickelte sich die Kapelle St. Wendelin und St. Anna im Laufe der Zeit

Der Hochaltar wurde 1684 geschaffen und 1872 neu gefasst. Zwischen zwei gedrehten Säulen mit Weinlaub steht in einem Rundbogen eine Maria Immaculata auf der Mondsichel im Strahlenkranz. Auf der linken Seite ist auf einer Konsole mit Engelskopf der heilige Wendelin dargestellt, auf der rechten Seite der heilige Joachim. Im zweisäuligen Auszug mit Engelskopfanschwüngen ist schließlich eine „Anna selbdritt“ abgebildet. So bezeichnet man eine Darstellung der heiligen Anna mit Maria, ihrer Tochter, und dem Jesuskind.

Zwei Engel auf den seitlichen Segmentgiebelstücken und eine Statuette des Erzengels Michael vervollständigen die Motive. Die Seitenaltäre wurden nach der Verlängerung der Kapelle gegen 1710 errichtet. Die 50 Jahre jüngeren Altarblätter stammen vom Immenstädter Maler Joseph Herz, der dort den heiligen Johannes den Täufer in einer Ideallandschaft und den heiligen Joseph mit dem Jesuskind malte. In den flachen Muschelnischen des Auszugs finden sich als Schnitzstatuetten wieder eine Mutter Anna mit Maria und der heilige Wendelin.

Die Gemälde in den 13 Feldern der Emporenbrüstung stellen Christus und die zwölf Apostel dar. Im Innenraum blieben die historischen Putze in großem Umfang erhalten. Befunde an verschiedenen Stellen deuten auf eine reiche Schichtenfolge von vielfarbigen Wandfassungen bis ins 19. Jahrhundert hinein. Die Votivbilder erinnern an die Verehrung des heiligen Wendelin in Untermühlegg vom 17. bis ins 19. Jahrhundert.

