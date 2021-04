Für 4,2 Millionen Euro: Baugesellschaft plant zwölf Eigentumswohnungen in Missen

Am Ortseingang von Missen entstehen 2- und 3-Zimmer-Appartements für Familien und Senioren. Die Wohnungen könnten aber nicht nur für Einheimische attraktiv sein.

Von pm

21.04.2021 | Stand: 08:03 Uhr

In Missen haben die Bauarbeiten für ein neues Wohnhaus begonnen: Direkt am südlichen Ortseingang entsteht ein zweigeschossiger Neubau mit zwölf Wohnungen und einer Tiefgarage. Das Sozial-Wirtschafts-Werk (SWW) des Landkreises Oberallgäu will laut einer Pressemitteilung auf dem Grundstück in enger Abstimmung mit der Gemeinde Wohneigentum für Familien und ältere Menschen schaffen. Die sechs Zweizimmer- und die sechs Dreizimmer-Wohnungen werden barrierefrei gestaltet, sodass Menschen bis ins hohe Alter dort leben können.