Die neue Tiefgarage für das Goethe-Quartier in Sonthofen braucht eine Zufahrt. Deshalb wird die B308 umgebaut. Was auf Autofahrer zukommt.

18.11.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Immer tiefer graben sich die Bagger an der B308 in Sonthofen in den Boden. Unübersehbar schreiten die Arbeiten für das neue Goethe-Quartier voran. Dabei baut das Sozial-Wirtschafts-Werk (SWW) Oberallgäu bis Ende 2023 insgesamt 160 neue Wohnungen für 66 Millionen Euro.