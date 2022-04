Fahrgast verletzt sich und beleidigt Taxifahrer

Ein 27-Jähriger kugelt sich bei einem Bremsmanöver in Oberstdorf die Schulter aus und beleidigt den Taxifahrer. Der bringt ihn direkt zur Polizeiwache.

01.04.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Eine nächtliche Taxifahrt endete für drei junge Männer im September 2021 vor der Polizeiinspektion Oberstdorf. Ein halbes Jahr später sitzt einer der Männer, ein 27-Jähriger, auf der Anklagebank im Amtsgericht Sonthofen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, den Taxifahrer und einen Polizisten beleidigt zu haben. Richterin Brigitte Gramatte-Dresse stellt das Verfahren ein. Der Angeklagte muss 600 Euro für einen guten Zweck zahlen.

Er sei mit zwei Freunden in Oberstdorf unterwegs gewesen und sie hätten mit dem Taxi nach Hause fahren wollen, erzählt der Angeklagte zum Prozessauftakt. Er sei hinter dem Fahrer gesessen. Weil der Freund auf dem Beifahrersitz sich aber nicht anschnallen wollte, habe er ihm helfen wollen. Sie seien erst wenige Hundert Meter unterwegs gewesen, als der Taxifahrer plötzlich stark gebremst habe. Dabei habe sich der Angeklagte die Schulter ausgekugelt. „Das passiert mir öfter“, sagt der 27-Jährige. Er habe sie sich zwar selbst wieder eingerenkt, habe allerdings Schmerzen gehabt. „Ich fand das so krass, dass man so auf die Bremse steigt, wenn die Leute nicht angeschnallt sind.“ Er gibt zu, den Taxifahrer daraufhin beleidigt zu haben.

Gerichtsprozess: Taxifahrer sagt, er bremste wegen eines Fußgängers

Der 62-jährige Taxifahrer sagt aus, er habe wegen eines Fußgängers gebremst, der von links gekommen sei. Aufgrund der Beschimpfungen sei er dann vor die Wache gefahren und habe die Polizei gerufen. Auch die Beamten habe der Angeklagte beleidigt. Nach Angaben des Polizisten sei der 27-Jährige zwar alkoholisiert gewesen, „aber nicht völlig außer Gefecht“. Der Angeklagte gibt die Beleidigungen zu. „Das war nicht die feine Art. Es tut mir leid“, sagt er im Gerichtssaal. „Ich glaube, ich habe da ein gutes Stück draus gelernt.“

Verteidigung, Staatsanwaltschaft und Richterin einigen sich darauf, das Verfahren gegen den 27-Jährigen einzustellen. Ihm wird zugutegehalten, dass er noch keine Vorstrafen hat und sich einsichtig gezeigt hat. Er erhält allerdings die Auflage, 600 Euro an den Kinderschutzbund Immenstadt zu zahlen. Der Angeklagte hatte Einspruch gegen den Strafbefehl eingelegt, um einer Eintragung im Bundeszentralregister zu entgehen.

Wissenswertes zum Bundeszentralregister:

Lesen Sie auch

Weil er sich zwei Gramm Marihuana beschaffte: Junger Oberallgäuer wandert hinter Gittern Amtsgericht Sonthofen

Das Bundeszentralregister (BZR) wird durch das Bundesamt für Justiz (BfJ) geführt.

Eintragungen: rechtskräftige Verurteilungen durch ein deutsches Gericht (zum Beispiel Strafen oder Verwarnungen), Vermerke über Schuldunfähigkeit und Ähnliches

Auskunft: Jede Person über 14 Jahren kann ihr eigenes Führungszeugnis einsehen. Außerdem erhalten Behörden Auskunft aus dem BZR.

Tilgung: Die Einträge werden je nach Schwere des Urteils nach fünf bis 20 Jahren aus dem BZR getilgt. Nicht aus dem BZR getilgt werden lebenslange Freiheitsstrafen, Unterbringung in der Sicherungsverwahrung oder in einem psychiatrischen Krankenhaus. (Quelle: BfJ)

Lesen Sie auch: