So funktioniert die neue Mitfahr-App Fahrmob.eco für das Oberallgäu

Im Oberallgäu gibt es eine neue App für Fahrgemeinschaften: „Fahrmob.eco“. So funktioniert die App, die die Umwelt schützen und Vereine unterstützen soll.

05.05.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Fahrgemeinschaften dienen im Oberallgäu ab sofort nicht mehr nur dem Umweltschutz – sie können auch der Allgemeinheit zugutekommen: Mit der Mitfahrapp „Fahrmob.eco“ hat der Landkreis Oberallgäu gemeinsam mit den Elektrizitätswerken Schönau eine Plattform entwickelt, auf der sich private Fahrer und Mitfahrer finden können. Das Besondere an der App ist, dass Fahrtanbieter das eingenommene Benzingeld einem Allgäuer Verein ihrer Wahl spenden können.

Rund 60 Vereine aus 18 Allgäuer Gemeinden haben sich nach Angaben des Landratsamts dafür bereits in der App registriert – und das, obwohl das Programm erst am Samstag, 7. Mai, offiziell an den Start geht.

Mitfahr-App fahrmob.eco startet am Samstag mit Sternfahrt

Aus diesem Anlass veranstaltet der Landkreis Oberallgäu am Samstag eine Sternfahrt zum Oberallgäuer Platz in Sonthofen. Auf der Fahrt dorthin sollen die Bürger die Mitfahr-App einem ersten Test unterziehen. Die Ankunft in Sonthofen ist zwischen 14 und 15 Uhr geplant. Dort erwartet die Besucher ein Markt der Möglichkeiten mit Informationen rund um das Thema Nachhaltigkeit im Alltag und musikalische Unterhaltung. (Lesen Sie auch: Staus, Sperrungen, Baustellen im Allgäu)

Es präsentieren sich das Energie- und Umweltzentrum Allgäu, die Ökomodellregion Oberallgäu, die Regionalentwicklung Oberallgäu, das SWW Oberallgäu und die Fachoberschule Sonthofen. Mit dabei sind die Energieausbilder von „VET 4 Africa“, das Energiedorf Wildpoldsried sowie Allgäu Fairnetzt. Das Naturerlebniszentrum stellt mit dem „Fahrradbus“ ein mehrsitziges Fahrrad bereit. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Landratsamt statt.

Das Programm:

„D’Verwandschaftsmusig“ spielt live auf.

Max Adolf gibt humorige „Allgäuer Innenansichten“ zur Mobilität und darüber hinaus.

Am Smoothie-Bike von ZAK und Foodsharing Sonthofen kann mit Muskelkraft ein Getränk zubereitet werden.

Das Repaircafé Sonthofen zerlegt vor den Augen der Besucher einen Elektromotor.

Das Autohaus Sirch stellt das eCarsharing vor, das in acht Gemeinden startet.

So funktioniert die App:

Unter www.fahrmob.eco oder über die App fahrmob.eco können private Fahrten angeboten werden und von Mitfahrern bei Bedarf genutzt werden. Die Anmeldung ist selbsterklärend.

Die Plattform an sich ist kostenfrei. Bei der Anmeldung muss man festlegen, welchem der örtlichen Vereine man das eingenommene Benzingeld spenden würde.

Am Jahresende wird man einmalig per E-Mail gebeten, die Benzingeldeinnahmen an den Wunsch-Verein zu spenden.

Für Vereine ist wichtig, dass diese sich auf der Plattform eintragen lassen. Sie können sich bei Helmut Scharpf melden unter der E-Mail mobil@klarton.de

