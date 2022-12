Beim "Fahrmob" im Oberallgäu und in Kempten machen noch zu wenig mit

Die Mitfahrplattform "Fahrmob" ist jetzt bei der Regionalentwicklung Oberallgäu angesiedelt. Die will kräftig dafür werben, denn derzeit machen nur wenige mit.

11.12.2022 | Stand: 05:00 Uhr

20 Oberallgäuer Kommunen und die Stadt Kempten sind schon dabei, 850 Menschen nutzen das Angebot und 71 Vereine sind registriert: Mit dieser Basis übernimmt nun die Regionalentwicklung Oberallgäu die weitere Organisation der Mitfahrplattform „fahrmob.eco“. „Bisher sind die Nutzer noch zu wenig. Das wollen wir ändern“, gab der Vorsitzende der Regionalentwicklung, Christof Endreß, das Ziel vor. Zuständig ist ab sofort Sarah Schmidberger, gefördert wird das Pilotprojekt vom Amt für Ländliche Entwicklung.

Das Fahrmob-Angebot gibt es im Oberallgäu bereits seit Mai. Zuvor war der Landkreis Träger der Mitfahrplattform „fahrmob.eco“. Jetzt vermittelt die Regionalentwicklung Oberallgäu mit Sitz im Grünen Zentrum in Immenstadt Angebot und Nachfrage der Fahrten für die Bevölkerung im Oberallgäu und in der Stadt Kempten.

„Wir sind dankbar, dass das Projekt von der Regionalentwicklung weitergeführt wird“, sagte Landrätin Indra Baier-Müller bei der Übergabe. So sollen auch die Mitfahrbänke integriert werden, die ebenfalls von der Regionalentwicklung angeschafft wurden und werden. „Die Voraussetzungen in Sachen Hardware sind geschaffen, nun liegt es an der Software“, meinte die Landrätin. Dabei könne auch das Kleinwalsertal und Jungholz integriert werden.

58 Mitfahrbänke werden an die Kommunen ausgeliefert

Wie Eva Osterrieder, Geschäftsführerin der Regionalentwicklung, erläuterte, seien die bestellten 58 Mitfahrbänke bereits eingetroffen und werden nun an die Kommunen ausgeliefert. Die meisten wollen sie aber erst im Frühjahr aufstellen.

Die Bänke als Standort zum Abholen der Mitfahrer hält „Zukunftshelferin“ Cornelia Schambeck für äußerst wichtig. Sie kümmert sich in Buchenberg um die Kontakte zu den sieben Vereinen, die ihre Mitglieder dazu ermuntern sollen, andere Menschen mitzunehmen.

Bisher gibt es laut Schmidberger in zwölf der insgesamt 21 Kommunen Zukunftshelfer, die ehrenamtlich vor Ort das Mitfahr-Netz erweitern sollen. Sie seien wichtige Multiplikatoren.

„Dass die Dorfgemeinschaft durch das Pilotprojekt gestärkt und zudem Vereine und Ehrenamt unterstützt werden“, sei für das Amt für Ländliche Entwicklung mit ein Grund, das Vorhaben in den nächsten drei Jahren mit insgesamt knapp 166.000 Euro zu fördern, erklärte Amtsleiter Christian Kreye. Veranschlagt ist das Projekt unterm Strich auf 231.500 Euro. „Die Lücke schließt der Verein Regionalentwicklung mit den beteiligten Kommunen“, sagte Vorsitzender Endreß.

Neben den Personalausgaben für die Koordinationsstelle und die Kosten für die App, sollen auch Erklärvideos zur Plattform, Kino- und Radiowerbung oder Flyer angeschafft werden. Damit erhoffen sich die Organisatoren eine größere Verbreitung und Resonanz.

Mehr Anbieter und Nutzer erreichen

Laut Simon Steuer, im Landratsamt für den ÖPNV zuständig, müssten sowohl mehr Anbieter als auch Nutzer erreicht werden. Eine Konkurrenz zu Busunternehmen oder örtliche Busangebote sieht er nicht – im Gegenteil: „Über die App werden auch Busfahrpläne angezeigt.“ So könnten Mitfahrer in den Bus umsteigen, falls sie an einer Stelle nicht weiterkommen oder andere Rückfahrt-Angebote suchen. Die Plattform könne für die tägliche Strecke zur Arbeit, zum Einkaufen oder für Freizeitangebote genutzt werden. Die App fahrmob.eco ist kostenlos.

Als weitere Zielgruppen sieht Schmidberger Studierende oder Berufsschüler. So soll das Angebot im nächsten Jahr an der Hochschule in Kempten und an den beiden Berufsschulen beworben werden. Zum Ende des Jahres will sie ein Monitoring starten, wie viel bei den Vereinen an Einnahmen angekommen ist. Anbieter und Nutzer werden über die App registriert.

