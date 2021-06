Fahrradfahrer stürzt und bleibt bewusstlos liegen

Ein Radfahrer stürzt bei einem Unfall in Bad Hindelang und bleibt bewusstlos liegen. Ein Ast soll in die Speichen geraten sein. Die Polizei bemerkt noch etwas.

20.06.2021 | Stand: 11:58 Uhr

Ein 28-jähriger Mann ist in Bad Hindelang mit dem Fahrrad gestürzt und bewusstlos am Boden liegen geblieben. Wie die Polizei mitteilte, passierte der Unfall am frühen Sonntagmorgen im Bereich der B308 auf Höhe Reckenberg. Offenbar war ein Ast in die Radspeichen geraten, was zum Sturz des Fahrradfahrers führte.

Fahrradfahrer war betrunken

Allerdings war der Mann laut Polizei auch betrunken: Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,8 Promille. Die Polizei Sonthofen ermittelt deshalb auch wegen Verdachts auf Trunkenheit im Verkehr gegen den Mann.

Der 28-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen zum Unfall sollen sich bei der Polizei unter 08321/66350 melden.

