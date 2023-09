Seit 2009 "Faire Stadt" - Diese Aktionen planen die Sonthofer 2023 noch

Die Freude bei der Steuerungsgruppe "Faire Stadt" ist groß, dass Sonthofen die Kriterien für den Titel weiter erfüllen kann. Ein fairer Weihnachtsmarkt ist geplant.

Seit 2009 ist Sonthofen „Faire Stadt“ und engagiert sich mit dem Slogan „bio-regional-fair“ für gerechte Preise und nachhaltiges Handeln in der regionalen Landwirtschaft sowie in den Entwicklungs- und Schwellenländern. Um den Titel „Faire Stadt“ tragen zu dürfen, bedarf es einiger Kriterien, die erfüllt sein müssen. Ein wichtiger Bestandteil ist die Arbeit in einer Steuerungsgruppe, die mit ihren Aktionen den fairen Gedanken auch in der Bevölkerung und den heimischen Unternehmern verbreitet.

Freude über neue Gesichter und Ideen

Viele Mitglieder der Sonthofener Steuerungsgruppe sind als quasi harter Kern schon seit Beginn für die gute Sache engagiert. Allen gemein ist, dass sie sich stets über neue Gesichter freuen, die mit weiteren Ansätzen und Ideen ihre wichtige Arbeit unterstützen. In diesem Jahr ist Michael Pfrenger neu zur Gruppe dazugekommen. Pfrenger bringt Impulse vor allem aus dem Bereich der katholischen Kirche mit.

Auch Rosiela Masaku engagiert sich neu. Ihre Ideen kommen hauptsächlich aus ihrem Engagement im Ebbes Kaufhaus des Psychosozialen Hilfsvereins.

Nach der Corona-bedingten Zwangspause konnte die Steuerungsgruppe in diesem Jahr wieder voll durchstarten, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Los ging es im April mit der sehr erfolgreichen Wiederauflage des Bio-Regional-Fairen Marktes.

Fairer Stadtspazierung mit Infos zum Engagement

Auch für das letzte Drittel des Jahres sind noch einige Aktionen geplant.

So begeht am 10. Dezember die Steuerungsgruppe mit Interessierten ein bio-regional-faires Frühstück im Alpen-Stadt-Museum und feiert die erfolgreiche Rezertifizierung des Titels „Faire Stadt“. Weiter angedacht ist auch noch, einen fairen Stadtspaziergang anzubieten, bei dem die handelnden Akteure besucht und Hintergrundinfos zum Engagement abgeholt werden können.

Ein besonderes Jubiläum darf in diesem Jahr noch der Weltladen feiern. Seit 40 Jahren sorgt das etwas andere Geschäft nun schon für mehr soziale Gerechtigkeit in den Handelsbeziehungen zu den Ländern des globalen Südes.

Fairer Weihnachtsmarkt im Advent geplant

Das Jubiläumsprogramm mit Unterstützung durch die Steuerungsgruppe sieht unter anderem ein Kindertheater, eine Ausstellung und einen Vortrag zu fairer Kleidung vor. In der Adventszeit soll wieder ein fairer Weihnachtsmarkt auf dem Oberen Markt stattfinden.

