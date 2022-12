Fairer Weihnachtsmarkt und mehr: Wie Sonthofen den Fairtrade-Gedanken weitertragen will

Ein besonderer Sonthofer Weihnachtsmarkt findet wieder statt. Was dahinter steckt und welche weiteren Aktionen geplant sind.

16.12.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Zum 13. Mal jährt sich in diesem Dezember die Titelverleihung an die südlichste Fairtrade-Stadt Deutschlands Sonthofen. Deshalb tauschte sich die Steuerungsgruppe laut einer Pressemitteilung mit Bürgermeister Christian Wilhelm über die weiteren Pläne in Sonthofen bei diesem Thema aus. Gleichzeitig findet am kommenden Samstag, 17. Dezember, auf dem Oberen Markt wieder der Faire Weihnachtsmarkt von 11 bis 20 Uhr statt. Händler bieten Waren an, die biologisch, regional oder fair gehandelt, hergestellt und vertrieben werden. Das Sonthofer Christkind eröffnet mit Zweiter Bürgermeisterin Ingrid Fischer um 11 Uhr den Markt. Mit dabei ist Drechsler Ludwig Maul. Für Kinder steht zwischen 13.30 und 15.30 Uhr eine Pferdekutsche bereit. Fahrten sind gegen eine Spende für einen karitativen Zweck möglich. Für Musik sorgen die Jugendblaskapelle und die Jodlergruppe Hindelang.

Veranstaltungen wie der beliebte bio-regional-faire Markt und auch der Faire Weihnachtsmarkt konnten in den vergangenen Jahren wegen der Pandemie nicht stattfinden. „Der Faire Handel lebt von der Unterstützung vieler. Daher ist es unsere Aufgabe als Fairtrade-Stadt, den fairen Gedanken vorzuleben, aber auch die Bevölkerung über die Problematiken der benachteiligten Produzenten im Süden der Welt aufzuklären“, sagt der Rathauschef.

Geschenke werden so oft wie möglich mit dem Fairtrade-Label verschenkt

In der Stadtverwaltung bedeutet das konkret, dass der ausgeschenkte Kaffee fair und regional produziert wird, die Getränke, soweit notwendig, das Fairtrade-Label tragen und bei der Neugestaltung von Plätzen und Flächen Natursteine ohne ausbeuterische Kinderarbeit verwendet werden. Um den Fairtrade-Gedanken weiterzutragen, werden so oft wie möglich Geschenke mit dem Fairtrade-Label verschenkt. Hier ist der Weltladen laut Verwaltung „ein kompetenter Partner“.

Im Stadtgebiet gibt es neben dem Weltladen weitere Geschäfte und Gastronomiebetriebe, die sich für die faire Idee einsetzen. Auch in den Schulen werde darauf geachtet, dass die Konsumenten von morgen früh für einen nachhaltigen Einkauf sensibilisiert werden.

Bio-regional-fairer Markt findet am 2. April wieder statt

Neben dem Fairen Weihnachtsmarkt wird der bio-regional-faire Markt am 2. April wieder im gewohnten Rahmen organisiert.

Die Steuerungsgruppe setzt auch auf neue Impulse. Daher ruft die Verwaltung Interessierte auf, sich in der Steuerungsgruppe zu engagieren. Rückfragen beantwortet Katharina Haberstock im Rathaus, Telefon 08321/615-227.