Familienzentrum Oberstaufen zieht um - "Egal was kommt, wir sind da"

Das Familienzentrum in Oberstaufen zieht in „traumhafte“ neue Räume. Für ihr Engagement wird das Team von Staatsminister Klaus Holetschek ausgezeichnet.

24.09.2023 | Stand: 05:00 Uhr

„Darin stecken bereits 860 Stunden ehrenamtliche Arbeit“, sagt Daniela Eberle. Stolz zeigt die Vorsitzende die neuen Räume des Familienzentrums Oberstaufen. Dort wo früher im alten Krankenhaus Operationen durchgeführt wurden, gibt es nun etwa eine Kinderspielecke, ein Café mit Küche und zwei Räume mit Second-Hand-Kleidung für Männer, Frauen und Kinder. Nur eine alte OP-Lampe über dem Tisch im Esszimmer erinnert an die vorherige Nutzung der Räumlichkeiten.

Im Familienzentrum gibt es eine große Auswahl an Second-Hand-Klamotten für Frauen und Mädchen. Bild: Erik Perrey

25 Ehrenamtliche engagieren sich beim Familienzentrum Oberstaufen

Auch der Etage darunter, wo ehemals die Dialysestation untergebracht war, haucht das Familienzentrum neues Leben ein. An einer Platte spielen Kinder Tischtennis, im kleinen Küchenabteil bereiten Familien Essen zu. „Hier kommt der neue Bewegungsraum für Kleinkinder bis drei Jahre hinein“, sagt Eberle. „Uns fehlen noch ein neuer, weicherer und wärmerer Boden und ein Schallschutz.“ Zwischen 21 und 25 schwanke die Zahl der Ehrenamtlichen des Familienzentrums. „Es kann kommen, was will, sie sind da“, sagt Eberle.

Die neue Rezeption des Familienzentrums in den OP-Räumen des alten Krankenhaus. Bild: Erik Perrey

Familienzentrum aus Oberstaufen nicht wegzudenken

Das weiß Bürgermeister Martin Beckel bei der Feier zum 25-jährigen Bestehen des Treffpunkts für Familien zu schätzen: „Das Familienzentrum ist aus Oberstaufen nicht wegzudenken.“ Durch seine „sehr große Initiative“ fange das Familienzentrum vieles ab, um was sich sonst die Gemeinde kümmern müsste. Beckel hofft, mit dem Umzug vom Schulkloster ins alte Krankenhaus ein dauerhaftes Zuhause für das Zentrum gefunden zu haben. Der Standort entspreche durch seine Lage dem Traum des „Häuschens im Grünen“, den Renate Specht hatte, als sie 1997 die Idee hatte, das Familienzentrum zu gründen. Zudem gebe es mehr Parkplätze, 200 Quadratmeter mehr Raum und das Zentrum sei barrierefrei zu erreichen. Neben den knapp 50.000 Euro, die die Gemeinde ins Familienzentrum investiert hat, kündigt Beckel an, auch die fehlenden 7000 Euro für den neuen Boden im Bewegungsraum zu übernehmen.

Holetschek: Ehrenamtliche fangen Fachkräftemangel ab

Gesundheitsminister Klaus Holetschek gefällt, „welche Lebensfreude hier versprüht wird“. Das Familienzentrum in Oberstaufen sei ein Vorbild für die Zukunft. Durch das ehrenamtliche Engagement im Familienzentrum werde etwa der Fachkräftemangel abgefangen. Ein Lob hatte Holetschek auch für die Schnittstelle zum benachbarten Seniorenzentrum parat. Damit werde Einsamkeit vorgebeugt. Gemeinsam mit dem Landtagsabgeordneten Eric Beißwenger verlieh er Eberle die Barbara-Stamm-Medaille – stellvertretend für das ganze Team: „Die Mannschaft ist der Star.“

Daniela Eberle erhielt die Barbara-Stamm-Medaille aus den Händen von Minister Klaus Holetschek (rechts) und Eric Beißwenger (links). Bild: Erik Perrey

"Niemand soll mehr am Familienzentrum vorbeikommen"

„Diese Medaille gehört uns allen“, sagt Eberle. „Ohne das Team würde es nicht gehen.“ Ein besonderer Dank gelte den weiteren Vorstandsmitgliedern Jürgen Funke, Sabine Maurer und Kathrin Koch. Eberle sei neben den „traumhaften“ neuen Räumen besonders dankbar dafür, dass das Familienzentrum durch Sponsoren nun fünf Jahre kostenlos einen Peugeot Rifter fahren darf. Mitglieder zum Arzt zu fahren sei eines der wichtigsten Angebote der Einrichtung. Durch das zweite Auto können Familien ihre Arzttermine jetzt kurzfristiger planen, sagt Eberle. Mit Blick auf die Zukunft ruft sie ein ambitioniertes Ziel aus: „Niemand in Oberstaufen soll mehr am Familienzentrum vorbeikommen.“

