Das Wetter blieb trocken: Tausende Zuschauer verfolgten den Umzug in Wertach. Hier die besten Bilder.

19.02.2023 | Stand: 18:47 Uhr

Der Wettergott war den Wertachern wohlgesonnen: Es blieb geim großen Faschingsumzug am Sonntag trocken. 25 Wagen und 26 Fußgruppen waren dabei Einige tausend Zuschauer jubelten am Straßenrand mit. Viele Wagen vom Freitag in Oberstdorf-Schöllang waren auch wieder mit am Start. Ein paar Wagen waren neu, zum Beispiel mit einer Kuhschelle oder einem Bohrturm.

Auch andernorts war viel geboten, wie beim Großen Gaudiwurm in Marktoberdorf.