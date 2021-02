Wie Sie im Fasching 2021 trotz des Corona-Lockdowns noch in Stimmung kommen: Hier gibt es die Tipps und schönsten Verkleidungen des Allgäuer Anzeigeblatts.

Fasching 2021 ist so, wie wenn man eine Brauereibesichtigung macht und am Ende nüchtern feststellt: „Ich kann auch ohne Alkohol lustig sein.“ Klar, so was kann man machen. Muss man aber nicht. Unsere Kollegen aus der Redaktion des Allgäuer Anzeigeblatts in Immenstadt feiern Fasching 2021 trotzdem - natürlich coronakonform. Nur wie?

Die Faschings-Tipps und Verkleidungen des Allgäuer Anzeigeblatts:





Tipp Nummer 1: Machen Sie eine Polonaise von der Couch zum Kühlschrank. Alle Mitglieder eines Haushalts fassen sich an die Schultern und marschieren zu den Schlagern von Gottlieb Wendehals. Wenn da nicht die Löcher aus dem Bergkäse fallen!





Machen Sie eine Polonaise von der Couch zum Kühlschrank. Alle Mitglieder eines Haushalts fassen sich an die Schultern und marschieren zu den Schlagern von Gottlieb Wendehals. Wenn da nicht die Löcher aus dem Bergkäse fallen! Tipp Nummer 2: Bauen Sie sich eine Kellerbar ins Haus. Die älteren Leser kennen solche Partykeller aus den 80ern: sauerstoffarme Räume mit niedriger Decke, Möbel in Eiche rustikal und Fototapete. Wussten Sie übrigens, dass Fototapeten wieder voll hip sind? Da gibt es krass stylische Designs. Ist aber egal, denn wir waren ja beim Fasching und der Kellerbar: Dem einzigen Ort im Haus, der immer gleich stark nach schalem Bier riecht, egal wie lange man lüftet. Dort zu feiern, scheidet aber aus zwei Gründen aus. Erstens: Bis Sie das ganze Material per „Click & Collect“ zum Abholen im Baumarkt bestellt haben, ist der Fasching vorbei. Zweitens: Schon mal in einer Zwei-Zimmer-Wohnung eine Kellerbar eingebaut?





Bilderstrecke

So feiern die Redakteure des Allgäuer Anzeigeblatts Fasching

1 von 8 Seine Tochter steht auf Eisprinzessin, Michael Mang auf Einhorn. Bild: Sibylle Mettler Seine Tochter steht auf Eisprinzessin, Michael Mang auf Einhorn. Bild: Sibylle Mettler 2 von 8 Sophia Ungerland macht sich für ihre Kollegen zum Clown. Bild: Sibylle Mettler Sophia Ungerland macht sich für ihre Kollegen zum Clown. Bild: Sibylle Mettler 3 von 8 Franz Summerer entdeckt feminine Züge an sich. Bild: Sibylle Mettler Franz Summerer entdeckt feminine Züge an sich. Bild: Sibylle Mettler 4 von 8 Hat schon viel miterlebt: Altlöwe Werner Kempf. Bild: Kempf Hat schon viel miterlebt: Altlöwe Werner Kempf. Bild: Kempf 5 von 8 Dominik Riedle findet Fasching total super, man! Deshalb ist er Superman. Bild: Sophia Ungerland Dominik Riedle findet Fasching total super, man! Deshalb ist er Superman. Bild: Sophia Ungerland 6 von 8 Covid-19 ist traurig genug. Stefanie Siegert lacht lieber. Bild: Sibylle Mettler Covid-19 ist traurig genug. Stefanie Siegert lacht lieber. Bild: Sibylle Mettler 7 von 8 Silvia Reich-Recla mimt den FFP2-Agenten. 007 war gestern. Bild: Reich-Recla Silvia Reich-Recla mimt den FFP2-Agenten. 007 war gestern. Bild: Reich-Recla 8 von 8 Mit zwei Putzlumpen und einer Herrensocke wird aus Sibylle Mettler ein Elefant. Bild: Sophia Ungerland Mit zwei Putzlumpen und einer Herrensocke wird aus Sibylle Mettler ein Elefant. Bild: Sophia Ungerland 1 von 8 Seine Tochter steht auf Eisprinzessin, Michael Mang auf Einhorn. Bild: Sibylle Mettler Seine Tochter steht auf Eisprinzessin, Michael Mang auf Einhorn. Bild: Sibylle Mettler

