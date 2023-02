Abschluss der Faschingssaison 2023 im Allgäu: An Faschingsdienstag zogen die Narren durch Missen-Wilhams und verwandelten die Hauptstraße in eine bunte Meile.

21.02.2023 | Stand: 17:38 Uhr

Affen, Astronauten, Mexikaner und viele andere verwandelten die Hauptstraße in Missen beim Faschingsumzug an Faschingsdienstag 2023 in eine bunte Meile. Viele ortsansässige Vereine und Gastgruppen sorgten bei den zahlreichen Feierfreudigen für beste Laune.

Neben dem Reitverein, der Musikkapelle Missen, den Affen von Berg, den Turnverein, den Holy Devils, den Eskalinos aus Missen, waren auch der Klausen- und Bärbeleverein Immenstadt, sowie die Promillos aus Wiederhofen am Start.

