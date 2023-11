Körperverletzung? Oberallgäuer schlägt Frau an Fasching mehrmals auf den Po

Weil er eine junge Frau an Fasching hochhob und auf ihr Gesäß schlug, steht ein 58-Jähriger vor Gericht. Die Betroffene klagt über mehr als einen blauen Fleck.

Von Erik Perrey

16.11.2023 | Stand: 09:54 Uhr

Auf Faschingsumzügen herrscht oft ausgelassene Stimmung. Was aber eine junge Berlinerin im Oberallgäu erlebte, hatte jetzt ein gerichtliches Nachspiel. Ein 58-Jähriger legte sie sich über die Schulter und schlug ihr mit der Hand aufs Gesäß. Der Angeklagte, der sich nach dem Vorfall keiner Schuld bewusst war, wurde jetzt vor dem Amtsgericht in Sonthofen wegen Körperverletzung verurteilt. Im Prozess bestanden keine Zweifel an seiner Schuld und er erhielt eine Geldstrafe auf Bewährung.

