Allgäuer forscht ein Jahrzehnt für einen besonderen Tag

Zehn Jahre lang hat Josef Rekla rund um den Fasnatziestag in Oberstaufen geforscht. Entstanden ist eine einmalige Dokumentation.

04.11.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Der Fasnatziestag in Oberstaufen ist ein besonderer Tag. Mit Fasching, Fasnacht oder Karneval hat er nichts zu tun. Vielmehr wird an das Ende der Pest erinnert, die 1635 im damaligen Staufen ausbrach. Die Geschichte dieses Tages hat Josef Rekla in den letzten Jahren erforscht. Jetzt hat der 85-Jährige seine Arbeit abgeschlossen. Sie füllt zwei insgesamt 23 Kilogramm schwere Bücher, enthält 706 Fotos und zahlreiche Dokumente.

700 Menschen fielen der Pest zum Opfer

Während der Pest starben in Staufen fast 700 Menschen. Der Regent von Rothenfels und Staufen, Hugo von Königsegg, rief am Ende der Leidenszeit die jungen Männer aus dem Ort zu sich und stiftete eine Fahne zur Belustigung und Ablenkung von der Not. Weil das am Fasnachtsdienstag stattfand, wird seither an jenem Tag dem historischen Ereignis gedacht – 2024 zum 389.Mal. Zuständig für die Traditionsveranstaltung ist die Fahnensektion. Und eine Auflistung von deren Mitgliedern bildet einen der Schwerpunkte der von Rekla erarbeiteten Dokumentation. Allerdings konnte auch der 85-Jährige die Lücken nicht schließen, die aufgrund der Vernichtung von früheren Unterlagen entstanden ist. So steht sein eigener Großvater, Engelbert Mößlang, als erster Fähnrich im Buch. Er hatte die Funktion 1868 bis 1872 inne. „Und ab da habe ich die Namen lückenlos“, sagt Rekla nicht ohne Stolz.

Als junger Mann die Heimat verlassen

Er selbst war nie Mitglied der Fahnensektion. Denn als junger Mann verließ er seine Heimatgemeinde und kehrte erst als Rentner 1998 zurück. Bald hatte er das Gefühl, „etwas verpasst zu haben“ und entwickelte eine Leidenschaft für die Geschichte des Fasnatziestag. Und er begann mit seinen Forschungen. Die führten ihn in Archive unter anderem in Augsburg und Immenstadt, aber auch in viele Privathaushalte im Ort. In 10.600 Arbeitsstunden hat er Fotos und Dokumente zusammen getragen. Erstmals zu sehen war ein Teil seiner Arbeit 2018 im Rahmen einer Ausstellung in der Alpe Vögelsberg. 3700 Besucher kamen. Das große Interesse bestärkte Rekla in seiner Arbeit. Und er fand manches heraus. So beispielsweise, dass es nicht nur 1680 einen großen Brand in Oberstaufen gab, sondern schon 1633, also unmittelbar vor dem Ausbruch der Pest. Und er ist aufgrund der von ihm aufgespürten Dokumente auch davon überzeugt, dass die 1866 angeblich verbrannte Fahne in Wirklichkeit in eine Güllegrube gehängt und damit unbrauchbar wurde.

Eigene Bilder für die Dokumentation gemalt

Neben den nüchternen Fakten, den Fotos und den Namen hat Rekla so auch zahlreiche Anekdoten in sein Werk aufgenommen. Und er hat es auf eigene Kosten mit eigens gemalten Bildern ergänzt und teilweise drucken lassen.

Wo die Bücher ihren Platz finden sollen

Anfang 2024, wenn sich die Fahnensektion auf den 389. Fasnatziestag vorbereitet, will Rekla an einem Abend Einblick in die beiden Bücher und damit in seine Dokumentation geben und erzählen, was er alles herausgefunden hat. Die Bücher selbst sollen einmal Platz im „Kohler-Haus“ auf der Staufner Buind des Heimatdienstes finden. Dessen Aufstellung auf dem Gelände steht gerade an. Ursprünglich stand das Gebäude am Seelesgraben – und ist das Geburtshaus von Josef Rekla.