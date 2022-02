Faszinierend und beklemmend: Das Schauspiel "Endlose Aussicht" in Oberstdorf

Eine Traumreise wird zum Alptraum: Theresia Walsers Stück „Endlose Aussicht“ offenbart in Oberstdorf mit einer großartigen Darstellerin beklemmde Aktualität.

Ein Alptraum – ohne Chance auf Erwachen! „Kein Anlanden in Puerto Rico! Nicht mal zum Trinkwasser-Tanken. Jamaica winkt ab! Kuba zeigt uns die kalte Schulter! Florida droht uns mit Militär, falls wir uns nähern ...“ Dabei hatte alles so gut angefangen für Jona auf diesem Luxus-Ozeanriesen und einer Pazifik-Panamakanal-Karibik-Kreuzfahrt.

Dann plötzlich diese rätselhafte Seuche, Menschen starben, das ganze Schiff unter Quarantäne. Und jetzt sitzt Jona (alias die großartige Judith Rosmair) in Endlosschleife mit Frühstücksei und Weißwein in ihrer fensterlosen Einzel-Innenkabine fest. Apokalypse now. Fantasy, Science-Fiction?

Großartige Theaterkunst in Oberstdorf

Nein, explizit von Corona ist nicht die Rede in Theresia Walsers Schauspiel „Endlose Aussicht“, aber dieses Virus, das die Welt seit zwei Jahren außer Atem kommen lässt, hat Feder und Fantasie der Dramatikerin beflügelt. Jetzt wurde diese „Dramödie“ von der Kulturgemeinschaft Oberallgäu im Oberstdorf-Haus präsentiert und faszinierte in atmosphärisch dichter Inszenierung durch pointierte Darstellung und beklemmende Aktualität.

Gebündelte Katastrophen

Zwei kongenial miteinander verbandelte Künstlerinnen – Theresia Walser und Judith Rosmair – haben in einem Ein-Personen-Stück nahezu sämtliche Lebens-Katastrophen gebündelt. Gemeinsam haben sie Regie geführt – und Judith Rosmair sich dann in einem anderthalb Stunden langen Monolog die grotesken Ungeheuerlichkeiten einer psychotischen „Einzelhaft“ auf dem verseuchten Luxus-Liner aus der Seele gefegt, getanzt, geschrien. Bar jeglicher Requisiten – aber grandios untermalt von raumgreifenden Videos des renommierten Installationskünstlers Theo Eshetu. Da schweben und wallen fantastische wunderschöne Meereswesen schwerelos und einsam in phosphoreszierenden Farbe durch tiefe See und verschmelzen symbiotisch mit Jonas Gedankenwelt.

Im Kerker

„So viel Ruhe, ich weiß gar nicht wohin mit so viel Ruhe“, sinniert Jona und lauscht dem Flüstern aus den Lüftungsschlitzen. Oder den Kabinen-Nachbarn, die beständig „zum Seuchentarif“ mit den Enkeln telefonieren. Einmal am Tag dürfen die Innenkabinler für 30 Minuten zum Frischluft-Schnappen auf Deck sieben. Alle winken, immerzu und grundlos. Ansonsten darf niemand der 3227 Gäste auf diesem „über die Meere schippernden Tschernobyl“ den Kerker verlassen.

Die Welt auf Abstand

Wie lange kann man den Irrsinn durchhalten, ohne wahnsinnig zu werden? Die Welt, das ganze Leben auf Abstand. Nur per Smartphone und TV virtuell zugeschaltet. „Da kann man sich dann beim Fernsehen zuschauen und die Hubschrauber beobachten, die uns filmen, wie wir fernsehen ...“ Sonst nichts zu hören als brummende Stille! Und die lauten Gedanken über banale oder dramatische oder verpasste Lebenssituationen.

Satirisch zugespitzt

Mit satirisch zugespitzter Feder und tiefer Empathie für die Abgründe menschlichen Daseins hat Theresia Walser dieses Seuchenschiff vom Stapel laufen lassen. Und in Judith Rosmair eine temperamentvoll, pointiert aufspielende Jona-Interpretin mit ins Boot geholt, die gemeinsam mit den hinreißenden Video-Bildkompositionen von Theo Eshetu für einen nachhaltig bewegenden Theaterabend sorgte.

Nach kurzer Verschnaufpause viel Beifall dafür.

