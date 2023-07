Neue Ära beim FC Oberstdorf: So lief die Vorbereitung nach dem Umbruch

Neu-Trainer Peter Christl und Kapitän Marco Bonauer im Interview: Das sind die Ziele des FC Oberstdorf in der neuen Bezirksligasaison.

20.07.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Spielertrainer Andreas Maier hat nach fünf erfolgreichen Jahren beim FC Oberstdorf Schluss gemacht. Und mit dem 39-Jährigen gingen einige erfahrene Leistungsträger: Zeit für ein neues Kapitel im Oybele-Stadion. Mit Peter Christl gewann der FC Oberstdorf einen Trainer mit viel Erfahrung, dem Club dürfte aber eine schwere Saison bevorstehen. Diese startet am Samstag ab 14 Uhr mit einem Heimspiel gegen den SVO Germaringen. Nach zwei siebten Rängen in der Bezirksliga will sich der FC Oberstdorf wieder beweisen. Vor dem Auftakt sprachen wir mit Christl und Kapitän Marco Bonauer über die Vorbereitung, die Veränderungen im Kader und das Saisonziel des FC Oberstdorf.

Vorbereitung Startschuss für die ersten Trainingseinheiten war am 23. Juni – knapp ein Monat nach dem letzten Pflichtspiel. Mit „Maiers Erbe“ habe er sich nicht beschäftigt, sagt Christl: „Ich habe meine eigenen Ideen und meine eigene Art Fußball zu spielen.“ Zu Beginn habe er sein neues Team erst kennenlernen und herausfinden müssen, wer „wie tickt und welche Spieler sich lautstark geben“. In die gleiche Kerbe schlägt Bonauer: „Durch den Umbruch mit vielen neuen Spielern mussten wir uns erst kennenlernen“, sagt der Kapitän. „Die Leistung wurde aber von Training zu Training besser.“ Die Methoden des neuen Trainers hätten dem Team gutgetan. Christls Fokus lag anfangs im Ausdauerbereich. Grundsätzlich trainiere er aber ungern ohne Ball, sagt der 66-Jährige, den die Fehlzeiten einiger Spieler geärgert haben.

Testspiele Sechs Tests hat der FC Oberstdorf bestritten. Der erste ging mit 5:2 gegen den Landesligisten FC Kempten verloren, es folgten drei Remis gegen den TSV Buch (2:2), den FC Vils (1:1) und den TV Weitnau (0:0). Beim „Spenglercup“ im „Oybele“ gab es im Halbfinale ein 3:0 gegen Kreisligist FC Lauingen, im Finale ein 0:2 gegen Memmingen II (Landesliga). Bei allen Spielen sei man aus Personalgründen gehandicapt gewesen, sagt Christl. Pro Spiel haben fünf bis sieben wichtige Spieler gefehlt. Deshalb könne man mit diesen Ergebnissen „ganz zufrieden sein“, sagt der Coach. Sein Kapitän ergänzt: „Wir haben viel versucht und mussten uns erst einspielen. Bei den letzten Tests beim „Spenglercup“ hat sich die Leistung der Mannschaft aber spürbar gesteigert.

Abgänge Ex-Kapitän Daniel Geiger, Spielertrainer Andreas Meier und Markus Stölzle beendeten ihre Karrieren – auch Joichiro Shibata (Kottern) und Kilian Stölzle stehen nicht mehr zur Verfügung. Abgänge, die laut Christl „sehr, sehr weh tun“. Ihre Erfahrung müsse kompensiert werden. Den Defensivbereich macht der Coach wegen Verletzungen und der weggebrochenen Erfahrung als Schwachstelle des Kaders aus.

Neuzugänge Doch im Kader gibt es spannende neue Gesichter. Jonas Waibel (23) kam aus Hindelang. Christl beschreibt ihn als einen „eifrigen und sehr willigen Spieler“. Vom FC Kempten wechselt der 20-jährige Mittelfeldspieler Niklas Wunsch mit Landesligaerfahrung zum FC Oberstdorf. Felix Schulla (20) soll im Mittelfeld weiterhelfen – auch er hat schon in Sonthofen Erfahrung in der Landesliga gesammelt. Vom VfB Durach stoßen Abwehrspieler Simon Röck und Torhüter Samuel Esser zur Mannschaft. Esser sei noch jung und müsse sich an den Herrenbereich tasten, Röck sei eine willkommene Hilfe für die Defensive, sagt Christl. Valentin Lechleiter steigt aus der Jugend auf.

Ausblick/Saisonziel„Wir wollen so schnell wie möglich nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben“, sagt Christl. Sollte, wie in den vergangenen beiden Saisons, am Ende ein einstelliger Tabellenplatz stehen, wäre er zufrieden. Das sieht auch Kapitän Bonauer so: „Das erste Ziel ist, so früh wie möglich den Klassenerhalt zu erreichen.“ Je nach dem, wo man nach dem Winter stehe, könne der Blick dann nach vorne gerichtet werden.

Zu den Favoriten für die Meisterschaft in der Bezirksliga Süd zählt Christl den SV Cosmos Aystetten und den SV Egg an der Günz. Als Geheimfavoriten sieht er den FC Thalhofen und die SG Niedersonthofen/Martinszell. Beide haben ihre Kader nochmals mit guten Neuzugängen verstärkt.

Mannschaft des FC Oberstdorf brennt vor dem Auftakt

Der FC Oberstdorf jedenfalls brennt vor dem Auftakt gegen Germaringen. „Wir freuen uns alle darauf, dass es wieder losgeht“, sagt Bonauer. „Nach der zähen Vorbereitung ist es gut, wieder in den Fußballalltag zurückzukehren.“ Die vergangenen Duelle mit Germaringen waren meist eng – der Kapitän ist aber trotz des Umbruchs beim FC Oberstdorf zuversichtlich: „Jede Mannschaft beginnt am liebsten mit einem Heimspiel“, Bonauer. „Es ist gut, dass wir zuhause starten“.

