Feinschliff in Frankfurt - So bereiten sich die Immenstädter Kaderschwimmer vor

Die Kaderathleten des TV Immenstadt arbeiteten in den Osterferien im Trainingslager an der Athletik. Jonas Schneider und Johannes Weinberg in guter Verfassung.

13.04.2021 | Stand: 11:25 Uhr

Nach den Wettkämpfen in Bayreuth und Stuttgart starteten die beiden Schwimmer Johannes Weinberg und Jonas Schneider vom TV 1860 Immenstadt auch noch bei einem weiteren Testwettkampf in Regensburg – auch hier unter strengsten Corona-Auflagen.

Johannes Weinberg schwamm dabei erneut einen neuen deutschen Blinden-Rekord über 50 Meter Freistil in 30,19 Sekunden. Damit nähert sich der 18-jährige Oberallgäuer immer mehr der magischen 30-Sekunden-Grenze. Auch Jonas Schneider meisterte dieses dritte, sehr kräftezehrende Wochenende, mit Bravour. Der 14-Jährige bestätigte in Regensburg, dass das Unterbieten der Minuten-Grenze in der Vorwoche in Stuttgart kein „Zufallstreffer“ war und schlug in den beiden 100-Meter-Freistil-Rennen in 59,86 und 59,71 Sekunden an.

In der zweiten Osterferienwoche bereiteten sich die bayerischen und hessischen Schwimmer mit Handicap, die einen Kaderstatus besitzen, in Frankfurt auf die weitere Saison vor. Alle Athleten mussten mit negativem Corona-Test anreisen, wurden vor Ort weiterhin getestet, wohnten allesamt in Einzelzimmern und mussten außerhalb des Trainings einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Für den TVI waren Moana Schöll, Lavinia Schroth, Kimi Brückner, Jonas Schneider und Johannes Weinberg dabei.

Training im Landeskader: Drei Einheiten pro Tag

Auf dem Plan standen pro Tag zweimal zwei Stunden Schwimmtraining sowie zwei Stunden Gymnastik und Athletik. Das Training fand auf einer olympischen 50-Meter-Bahn statt und wurde für Bayern von Christian Balaun, dem bayerischen Landestrainer Para-Schwimmen, und Julia Fankel, A-Trainerin aus Bayreuth, geleitet. Die Landestrainer konnten so ihre Athleten aus den Kadern unter die Lupe nehmen und sich ein Bild über das Leistungs- und Trainingsniveau verschaffen.

Für Jonas Schneider war dieses Trainingslager eine wichtige Basis für den Saisonhöhepunkt im Juni, die Internationalen Deutschen Meisterschaften für Menschen mit Behinderung (IDM) in Berlin.

Lesen Sie auch

Eishockey-Oberliga 50 verrückte Sekunden entscheiden Spiel zu Ungunsten von Memmingen

Für Johannes Weinberg galt es in Frankfurt, noch einmal Grundlagen für die EM auf Madeira im Mai zu festigen und an der Technik zu feilen. Auch für ihn ist außerdem die IDM ein Höhepunkt, an dem es gilt, sich für Olympia zu empfehlen.