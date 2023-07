Das müssen Sie über das Fellhorn im Allgäu wissen

Skigebiet und Ausgangspunkt für Wanderungen: Wir stellen das Fellhorn im Allgäu vor. Die wichtigsten Informationen rund um Fellhornbahn, Preise und Parken.

Abwechslungsreiche Touren im Sommer, größter Skiraum im Skigebiet Oberstdorf/Kleinwalsertal im Winter - das Fellhorn ist ein beliebter Gipfel im Allgäu. Wir stellen den 2037 Meter hohen Berg nahe Oberstdorf vor.

Unter anderem beantworten wir folgende Fragen:

Wie kommt man auf das Fellhorn?

Was kostet die Tageskarte am Fellhorn?

Wo kann man beim Fellhorn parken?

Das Fellhorn liegt an der deutsch-österreichischen Grenze und trennt das Kleinwalsertal vom Stillachtal in Oberstdorf. Es liegt südlich vom Söllereck und gilt aufgrund der über 120 Blumen- und Pflanzenarten sowie seinen großen Alpenrosenfeldern als Blumenberg in den Allgäuer Alpen.

Wo kann man am Fellhorn wandern?

Am Fellhorn gibt es zahlreiche verschiedene Wanderwege, die unter anderem die Kanzelwand, den Schlappoldsee und die Fiderepasshütte umfassen. Fellhorn und Kanzelwand verbinden das deutsche Allgäu und das österreichische Kleinwalsertal miteinander, weshalb es auch einen Zwei-Länder-Rundwanderweg gibt. Einige Touren sind familienfreundlich, andere eher etwas für geübte Wanderer.

Wer den Fellhorn-Gipfel erklimmen möchte, kann von der Talstation Fellhorn-Kanzelwand loslaufen und benötigt für den gut ausgebauten Wanderweg zum Gipfel circa zweieinhalb Stunden. Alternativ besteht die Möglichkeit, mit der Seilbahn zur Fellhornbahn Mittelstation hinaufzufahren und von dort aus eine halbe Stunde auf den Gipfel zu laufen. Nahe der Mittelstation befindet sich auch der Schlappoldsee. (Mehr zu den Allgäuer Bergseen finden Sie hier.)

Wer nicht gut zu Fuß ist, kann bis zur Fellhornbahn Gipfelstation fahren und erreicht den tatsächlichen Gipfel von dort aus in fünf Minuten.

Gleich neben der Mittelstation der Fellhornbahn befindet sich der Schlappoldsee. Bild: Ulrich Weigel

Fellhornbahn: Öffnungszeiten und Preise

Es gibt zwei Fellhornbahnen: Im Sommer fährt lediglich die Fellhornbahn I nach oben und im Winter steht parallel dazu die Fellhornbahn II zur Verfügung. Im Winter können auf diese Weise bis zu 2400 Personen pro Stunde auf den Berg transportiert werden.

Öffnungszeiten im Sommer (Stand Juni 2023):

Sommersaison: 13. Mai bis 5. November 2023

erste Bergfahrt: 8.30 Uhr

letzte Talfahrt:

16.45 Uhr (ab Gipfel)

16.50 Uhr (Fellhornbahn I ab Station Schlappoldsee)

Öffnungszeiten im Winter (Stand Juni 2023):

Wintersaison: 9. Dezember 2023 bis 16. April 2024

erste Bergfahrt: 8.30 Uhr

letzte Talfahrt: 16.30 Uhr (letzte Möglichkeit zur Kanzelwand: 15.30 Uhr ab Talstation)

Wie viel kostet die Fahrt mit der Fellhornbahn im Sommer?

Die Preise für eine Fahrt mit der Fellhornbahn variieren je nachdem, ob man eine Berg und/oder Talfahrt machen möchte, ob man auf den Gipfel oder zum Schlappoldsee (also zur Mittelstation) fahren will. Das sind die Preise für Berg- und Talfahrt zur und von der Gipfelstation:

Erwachsener (Jahrgang 1963 bis 2004): 35 Euro

Senior (Jahrgang 1962 und älter): 34 Euro

Jugendlicher (Jahrgang 2005 und 2006): 27 Euro

Kind (Jahrgang 2007 - 2016): 13,50 Euro

Die Berg- und Thalfahrt zu und von der Station Schlappoldsee sind zwischen 1 und 2 Euro günstiger. Alle weiteren Preise finden sie hier.

Parken an der Fellhornbahn

Das Parken auf dem Parkplatz an der Fellhornbahn Talstation kostet 5 Euro pro Tag (für Saisonkarteninhaber 3 Euro). Ein Tagesparkschein gilt von 7 bis 18 Uhr. Laut Website der OK-Bergbahnen kann man Parktickets über die App "Parkster" buchen, oder vor Ort am Parkautomaten kaufen.

Skifahren am Fellhorn: größter Skiraum im Skigebiet Oberstdorf/Kleinwalsertal

Laut OK-Bergbahnen ist weitläufige Skigebiet an Fellhorn und der angrenzenden Kanzelwand eines der beliebtesten Genuss-Skigebiete im Allgäu. Es erstreckt sich über zwei Länder und 36 Kilometer Skipiste. Es gibt Pisten in verschiedenen Schwierigkeitsgraden, von leichte Anfängerpisten über Familienabfahrten bis hin zu anspruchsvollen schwarzen Pisten.

Die Lifte haben von Anfang Dezember bis Mitte April geöffnet. Einen Pistenplan finden Sie hier.

Die Preise für die Saison 2023/24 stehen aktuell noch nicht fest.

Das Skigebiet am Fellhorn zählt laut OK-Bergbahnen zu den beliebtesten im Allgäu. Bild: Frithjof Kjer

Wie ist das Wetter am Fellhorn? Blick auf die Webcam

Wie ist das Wetter aktuell am Fellhorn? Liegt Schnee? Fragen wie diese kann ein Blick auf die Webcam beantworten. Insgesamt vier Webcams sind an dem Berg vorhanden:

Livecam am Fellhorn

Webcam Fellhorn-Mittelstation

Webcam Fellhorn-Gipfelstation

Webcam Fellhornbahn Gipfelstation

Livecam Möserbahn

Hier können Sie auf alle Webcams zugreifen.