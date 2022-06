Feneberg schließt seine Filiale in Oberstaufen

Das Unternehmen hat zu wenig Personal, um seine Filiale in Oberstaufen weiter zu betreiben. Eine Wiedereröffnung ist aber geplant.

Feneberg schließt seinen Lebensmittelmarkt am Kirchplatz in Oberstaufen. Am Samstag ist die Filiale zum letzten Mal geöffnet. Die Begründung ist außergewöhnlich: Trotz intensiver Suche sei es nicht gelungen, neue Mitarbeitende für die Filiale zu finden, schreibt Feneberg in einer Presseinformation. Sobald sich die Personalsituation verbessere, sei eine Wiedereröffnung denkbar.

In der Tat bestätigt auch die Aktienbrauerei Simmerberg als Verpächter der Räume am Kirchplatz, dass der Vertrag mit Feneberg weiterlaufe. Welchen Termin das Unternehmen für eine Wiedereröffnung anstrebt, bleibt jedoch offen. „Das hängt von einer positiven Entwicklung der Personalsituation ab“, sagt Pressesprecherin Anja Züfle auf Anfrage unserer Redaktion.

Feneberg-Filiale in Oberstaufen: Es handelt sich um eine vorübergehende Schließung

Bürgermeister Martin Beckel verweist auf ein Gespräch, dass er mit Feneberg-Geschäftsführer Christof Feneberg geführt hat und nach dem es sich um eine „vorübergehende Schließung in den Sommermonaten“ handele. Vor diesem Hintergrund sieht der Bürgermeister deshalb noch keinen Anlass, nach einem anderen Betreiber für einen Supermarkt in der Ortsmitte zu suchen.

Allerdings sei auch die vorübergehende Schließung „alles andere als gut“, sagt Beckel. Denn: „Es entsteht natürlich eine Versorgungslücke“. Es seien vor allem auch ältere Menschen, die die Filiale als nahe Einkaufsmöglichkeit nutzen.

Zudem sei die Filiale am Kirchplatz durch Touristen ebenso gut frequentiert, wie „auch durch Personen, die sich dort ihr Mittagessen besorgen“, weiß Beckel. Sollte sich Feneberg doch für eine dauerhafte Schließung entscheiden, hofft er auf eine frühzeitige Information, damit „wir uns dann zeitnah um eine Nachfolgelösung kümmern können“. Allerdings schränkt der Bürgermeister ein: „Ohne ausreichend Personal dürfte es auch für andere Nahversorger schwierig werden“.

Weiterhin präsent ist Feneberg in Oberstaufen mit einer „Kaufmarkt“-Filiale außerhalb der Ortsmitte in der Kalzhofer Straße. Die Mitarbeiter der Filiale am Kirchplatz werden in umliegenden Filialen übernommen, bis sich die Personalsituation wieder verbessert.

