Fentanylpflaster verkauft: Freispruch für Oberallgäuer

Aussage gegen Aussage: Ein 71-jähriger Oberallgäuer wird am Amtsgericht Sonthofen vom Vorwurf des Drogenhandels freigesprochen. Nun wird er als Zeuge gebraucht.

12.05.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln musste sich ein 71-Jähriger vor dem Amtsgericht Sonthofen verantworten. Die Staatsanwaltschaft warf ihm vor, fünf Fentanylpflaster für 200 Euro an einen Zeugen verkauft zu haben, um sich damit zu bereichern. Bei einem weiteren Treffen habe der Oberallgäuer wiederum fünf Fentanylpflaster an denselben Mann verkaufen wollen. Weil dem aber den Preis von diesmal 500 Euro zu hoch gewesen sei, kam der Handel nicht zustande. Doch am Ende wurde der 71-Jährige freigesprochen.

Fentanylpflaster sind verschreibungspflichtig und kommen nur zur Behandlung von chronisch starken Schmerzen zum Einsatz. Sie werden aber auch zu Rauschzwecken missbraucht.

Bei der Hauptverhandlung im Gericht schilderte der Angeklagte die Vorfälle allerdings völlig anders, als sie der Zeuge, auf den sich die Staatsanwaltschaft berief, bei der Polizei ausgesagt hatte. Er habe dem Zeugen keineswegs Fentanylpflaster verkauft, sagte er.

Illegales Gespräch in der Eisdiele besprochen

Er habe den Zeugen in einer Eisdiele kennengelernt und sie seien ins Gespräch gekommen. Dem Zeugen sei dann schnell aufgefallen, dass der Angeklagte Rückenschmerzen hat, wegen denen er bereits in Behandlung gewesen sei. Dann habe er ihn dazu gedrängt ins Krankenhaus zu gehen und sich Fentanylpflaster verschreiben zu lassen. Diese habe er mit dem beschuldigten Oberallgäuer von der Apotheke abgeholt. Mit dem Versprechen, sie dem 71-Jährigen später auf den Rücken zu kleben, habe er die Pflaster an sich genommen. Außerdem habe sich der Zeuge 300 Euro von dem 71-Jährigen geliehen.

Bei weiteren Treffen habe sich der Zeuge immer wieder das Mobiltelefon des 71-Jährigen ausgeliehen, um angeblich mit seiner Freundin zu sprechen. Beim letzten Treffen, bei dem der Angeklagte laut Staatsanwaltschaft ein zweites Mal Fentanylpflaster an den Zeugen verkaufen wollte, sei der Zeuge aggressiv geworden und habe ihm Kaffee über den Kopf geschüttet. Das bestätigte ein Mitarbeiter des Cafés vor Gericht.

Wichtiger Zeuge erscheint nicht vor Gericht

Die Aussagen des Angeklagten stifteten bei Richterin Brigitte Gramatte-Dresse zunächst Zweifel, weil sie mit den Vorwürfen des Staatsanwalts überhaupt nicht übereinstimmten. Da der Zeuge aber krankheitsbedingt nicht zur Verhandlung erschienen und entgegen seiner Behauptung auch nicht telefonisch erreichbar war, wurde seine Aussage, die er bei der Polizei gemacht hatte, verlesen.

Darin behauptet der Zeuge, dass der 71–Jährige ihn gekannt habe und gewusst habe, wie drogenabhängig er sei. Deswegen habe der Oberallgäuer ihm die Fentanylpflaster verkauft und sei beim nächsten Verkauf mit dem Preis hochgegangen. Die Richterin beschrieb den ihr bekannten Zeugen, gegen den ein anderes Verfahren anhängig ist, als „höchst unzuverlässig“. Außer seiner Aussage lag als Beweismittel noch ein Whats-App-Chatverlauf der beiden Männer vor. Der Angeklagte sagte aber aus, dass der Zeuge die Nachrichten verfasste, als er das Telefon des 71-Jährigen ausgeliehen hatte und er damit nichts zu tun habe.

Im Zweifel für den Angeklagten

Da die Schuld des Angeklagten nicht bewiesen werden konnte und auch keine Aussicht dafür bestand, sprach sich der Staatsanwalt in seinem Plädoyer für einen Freispruch des angeklagten 71-Jährigen aus. Die Richterin unterstützte diese Forderung: „Weil hier Aussage gegen Aussage steht, wird im Zweifel für den Angeklagten entschieden.“ Der 71-Jährige nahm den Freispruch unter Tränen der Erleichterung an. Als ihm Gramatte-Dresse mitteilte, dass er dann im Prozess gegen den Zeugen selbst als Zeuge noch mal vor Gericht erscheinen muss, sagte der 71-Jährige trotzig: „Gerne.“

