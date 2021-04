Oberallgäuer Ehepaar muss Demo in München absagen

Ein Ehepaar aus Sonthofen wollte eine große Aktion in München starten, um auf die Lage von Ferienwohnungsbesitzern hinzuweisen. Warum sie abgeblasen wurde.

24.04.2021 | Stand: 10:16 Uhr

2000 Plakate mit Gesichtern von Ferienwohnungsbesitzern sollten am Samstag, 24. April, auf dem Münchner Königsplatz für Aufsehen sorgen. Medienwirksam wollten Tanja und Marko Wähner aus Sonthofen in einem stillen Protest auf die schwierige Situation der Vermieter in der Corona-Pandemie hinweisen: Sie dürfen nicht vermieten und bekommen in der Regel keine finanzielle Hilfe vom Staat – während Flugreisen nach Mallorca möglich sind. Die Aktion wurde aber abgeblasen: Es gab nicht genügend Unterstützer.