Fernsehsendung aus Niedersonthofen zeigt Vielfalt der Allgäuer Volksmusik

Allgäuer Gruppen haben im Niedersonthofener Krone-Saal ein buntes Programm für eine Fernsehsendung eingespielt. Das Musikantentreffen ist am Sonntag zu sehen.

29.10.2021 | Stand: 15:00 Uhr

Ausschließlich Allgäuer Gruppen sind in der Volksmusiksendung „Musikantentreffen“ mit Elisabeth Rehm als Moderatorin am Sonntag, 31. Oktober, um 20.15 Uhr im Bayerischen Fernsehen zu sehen. Die Fernsehaufnahmen entstanden Mitte September im Gasthof Krone in Niedersonthofen. Dabei wirkten die Mardermusi, das Weinfritzer Kaisertrio, die Jodlergruppe Vorderburg, die Familienmusik Karg, die Walser Saitenbläser, das Jodler-Duett Christine und Reinhold sowie die Fischinger Familienmusik Althaus mit.

Wegen der Pandemie verschoben

Ursprünglich hätten die Aufnahmen bereits im Mai stattfinden sollen, und zwar im Krone-Saal, in der Gaststube und draußen im Biergarten, erzählt Josef Althaus von der Fischinger Familienmusik. Wegen der Corona-Pandemie wurden sie auf das Wochenende um den 18. September verschoben.

Bassist auf Hochzeitsreise

Nur sei dieser Termin nicht für alle Beteiligten ideal gewesen. Beispielsweise war Philipp Bandey, der Bassist der Familienmusik Althaus, auf Hochzeitsreise und wurde kurzfristig von Stephan Uhr aus Kempten vertreten, der dies äußerst souverän erledigte, wie Josef Althaus betont. Zum Krone-Saal hat übrigens die Familie Althaus eine ganz besondere Beziehung. Vor 27 Jahren haben Angelika und Josef dort ihre Hochzeit gefeiert und sozusagen den Grundstock für die Familienmusik gelegt.

Ein dreistündiges Zeitfenster

Wegen der Einschränkung durch die Corona-Auflagen konnten die Aufnahmen nicht zeitgleich mit allen Gruppen durchgeführt werden, wie bei einem „Musikantentreffen“ sonst üblich, sondern mussten gestückelt werden. Jede Gruppe hatte ein etwa dreistündiges Zeitfenster für die Aufnahmen. Publikum sei nicht zugelassen gewesen, bedauert Josef Althaus, lediglich die Mitwirkenden der anderen Gruppen konnten als „Komparsen“ die Publikums-Funktion übernehmen.

Eindrückliches Erlebnis

Dank der guten Planung des Aufnahme-Wochenendes sei das Projekt ein eindrückliches Erlebnis für alle Beteiligten gewesen, sagt Josef Althaus. „Die Gruppen waren glücklich darüber, dass sie endlich wieder eine Gelegenheit hatten, ihr Können vorzustellen und dem Fernsehpublikum einen Eindruck über die außergewöhnliche Vielfalt der Allgäuer Volksmusik zu vermitteln.“

Sendung: "Musikantentreffen in Niedersonthofen" mit Elisabeth Rehm, Sonntag, 31. Oktober, 20.15 Uhr, Bayerisches Fernsehen.

Der Trailer zur Fernsehsendung.

Die Familienmusik Althaus aus Fischen.

Die Jodlergruppe Vorderburg.

