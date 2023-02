Fersch-Geschwister siegen beim Geiger-Cup

150 Skirennläufer starten beim Auftakt des „Geiger-Cup“ am Oberjoch. Mattli Fersch und Bruder Quirin setzen sich in der höchsten Altersklasse durch.

08.02.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Verspätet startete die bekannte Oberallgäuer Skirennserie „Geiger-Cup“ mit dem Nachtslalom am Oberjoch in die Saison. Insgesamt 150 Rennläuferinnen und Rennläufer im Alter zwischen 10 und 20 Jahren gingen beim ersten Slalom des Geiger-Cup zum Auftakt der Rennserie an den Start.

Am Idealhang wurde unter Flutlicht der erste Wettbewerb in zwei Läufen durchgeführt. Die jungen Athletinnen und Athleten kamen mit den Bedingungen unter Kunstlicht sehr gut zurecht, wie der Vergleich der Zeiten in den jeweiligen Läufen belegt.

Erstmals wurde der Wettbewerb nach der „Best-of-Two“-Regel ausgerichtet, um insbesondere den Rennläufern der jüngeren Altersklassen U10 und U12 nach Ausfall im ersten Lauf die Möglichkeit eines zweiten Laufs zu verschaffen. Aber auch bei den älteren Jahrgängen zählte nun der bessere der zwei Slalomläufe. Für die Athleten bedeutete das volle Konzentration und Vollgas in jedem Lauf – taktieren entfällt, der sportliche Wettbewerb bleibt im Vordergrund.

Die Zahl der Starter zeigte, dass der Geiger-Cup eine attraktive Rennserie im Oberallgäu ist. Die jungen Rennläufer dürfen sich auf weitere vier Rennen in der seit Jahren von der Geiger-Firmengruppe aus Oberstdorf unterstützten Rennserie freuen. Der nächste Riesenslalom findet am Samstag, 11. Februar, am „Hündle“ in Oberstaufen statt.

In der Vereinswertung zeichnet sich schon nach dem Auftaktrennen wieder der Zweikampf der letzten Jahre zwischen dem SC Oberstdorf und SV Hindelang ab, dicht gefolgt vom SC Sonthofen und SC Obermaiselstein.

Die Sieger der Altersklassen

U10w 1. Miriam Abeler (TSV Durach), 2. Luisa Litjens (SC Oberstdorf), 3. Anna-Maria Finkel (SC Oberstdorf).

U10m 1. Maximilian Stannat (SC Oberstdorf), 2. Felizian Müller (SC Oberstdorf), 3. Moritz Heil (SC Oberstdorf).

U12w 1. Josefin Schratt (SC Oberstdorf), 2. Felipa Wies (SC Oberstdorf), 3. Romy Jörg (SV Hindelang).

U12m 1. Seppi Dillmeier (SC Obermaiselstein), 2. Carl Schneider (SC Oberstdorf), 3. Luis Mosbrugger (SC Bolsterlang).

U14w 1. Erija Fersch, 2. Anna Gosser (SV Hindelang), 3. Lorena Bessler (SV Hindelang).

U14m 1. Hannes Beck (SC Gunzesried), 2. Simon Joas (SC Oberstdorf), 3. Moriz Jäckle (SC Sonthofen).

U16w 1. Rose Nagel (SC Oberstdorf), 2. Elina Eder (SC Oberstdorf), 3. Verena Herz (SC Ofterschwang).

U16m 1. Philipp Schatz (SC Oberstdorf), 2. Johannes Berktold (SC Oberstdorf), 3. Rafael Pauker (SC Sonthofen).

U18/20w 1. Mattli Fersch (SV Hindelang), 2. Lisa Kracker (TV Kempten), 3. Fabienne Beck (SC Ofterschwang).

U18/20m 1. Quirin Fersch (SV Hindelang), 2. Klemens Füss (SV Hindelang), 3. Lukas Herz (SC Ofterschwang).

