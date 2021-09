Das Ministerium von Hubert Aiwanger hatte gleich drei Projekte in Oberstdorf gefördert. Zur Einweihung der Nebelhornbahn war er trotzdem nicht eingeladen.

17.09.2021 | Stand: 06:10 Uhr

Sie selbst waren Ende Juli bei der Einweihung der Söllereckbahn, in dieser Woche wurde die Nebelhornbahn gesegnet und es erfolgte der Spatenstich der Oberstdorf-Therme. Alle drei Projekt hat Ihr Ministerium mit über 30 Millionen Euro gefördert – die Therme wurde mit 10 von 33 Millionen Euro, die Nebelhornbahn mit 11 von 50 Millionen Euro und die Söllereckbahn mit 11 von 34 Millionen Euro unterstützt. Warum fließt so viel Geld in eine Gemeinde, die gerade einmal 9500 Einwohner zählt?