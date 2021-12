Feuchte Mauern: Kita St. Nikolaus in Immenstadt wird untersucht

Träger sagt: Bisher gibt es keine Auswirkungen auf den Betrieb des Kindergartens. Neue Drainage soll weitere Feuchtigkeit verhindern. Ursache wird untersucht.

30.12.2021 | Stand: 05:00 Uhr

An den Außenwänden der Immenstädter Kindertageseinrichtung St. Nikolaus in der Missener Straße 29 ist Feuchtigkeit aufgetreten. Wie das Kita-Zentrum St. Simpert in Augsburg mitteilt, das die Einrichtung betreibt, wird nun untersucht, ob dies mit etwaigen Baumängeln zu tun haben könnte.

Dafür zogen Bagger einen Graben ums Gebäude. Die Drainage soll verhindern, dass weitere Feuchtigkeit ans Gebäude gelangt. Ein Gutachten soll feststellen, ob für die Feuchtigkeit möglicherweise der Architekt oder Handwerker verantwortlich sein könnten. Die Schuldfrage werde am Ende ein Gericht klären, heißt es in der Mitteilung. (Lesen Sie auch: Trotz Kostenexplosion baut Immenstadt neuen Kindergarten)

Pfarrer Helmut Epp beruhigt

„Wir tun alles, um weiterhin einen regulären Betrieb der Kindertagesstätte zu ermöglichen“, erklärt dazu Pfarrer Helmut Epp von der katholischen Kirchenstiftung St. Nikolaus, Träger und Eigentümer der Einrichtung. Laut Untersuchungen habe die Feuchtigkeit bislang den Betrieb der Kita nicht beeinträchtigt.

Die katholische Kita St. Nikolaus wurde 2011 erbaut und liegt in einem Feuchtgebiet. Die alte Kita war an gleicher Stelle abgebrannt. In der Kita werden rund 130 Kinder in zwei Krippen- und vier Kindergartengruppen betreut.

