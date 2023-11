Dunstabzugshaube fängt in Oberstorfer Ferienwohnung Feuer

In Oberstdorf musste die Feuerwehr am Donnerstagvormittag ausrücken. Grund dafür war eine Dunstabzugshaube, die Feuer gefangen hatte.

02.11.2023 | Stand: 13:31 Uhr

Eine Dunstabzugshaube hat in einem Haus mit mehreren Ferienwohnungen in Oberstdorf Feuer gefangen. Laut Polizei war der Brand wegen eines technischen Defekts an dem Gerät entstanden. Die Küche verrauchte durch den Brand am Donnerstagvormittag stark.

Brand in Oberstdorf - Feriengäste können verrauchtes Gebäude mitsamt eines Babys rechtzeitig verlassen

In den Ferienwohnungen befanden sich sieben Gäste - darunter auch ein Baby. Allesamt konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Die Feuerwehr Oberstdorf, die mit 35 Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Brand löschen. Es entstand dadurch ein Schaden von etwa 6000 Euro.

Weitere Nachrichten aus dem südlichen Oberallgäu lesen Sie hier.

Zahlen, Daten und Fakten: Das ist Oberstdorf