Seit 40 Jahren mit der Feuerwehr in Bühl verheiratet

Alexander Mosmang ist seit über 40 Jahren bei der Feuerwehr Bühl und seit 20 Jahren ihr Chef. Im Sommer hört er auf. Darauf muss ein Kommandant achten.

18.01.2023 | Stand: 18:58 Uhr

Es war sein letzter Jahresrückblick bei der Versammlung der Feuerwehr Bühl. Dabei schaute Alexander Mosmang nicht nur auf 2022 zurück sondern auch auf 20 Jahre als erster Kommandant der Wehr und zwölf Jahre als zweiter. Insgesamt ist er bald 41 Jahre bei der Feuerwehr in dem Immenstädter Ortsteil. Im August hört er auf. Dann wird er 65 Jahre alt, hat die Altersgrenze erreicht und darf laut Feuerwehrgesetz keinen aktiven Dienst mehr ausüben. „Dann ist es aber auch gut“, sagt der Bühler. Ein Rückblick auf ein Leben für die Feuerwehr und die Aufgaben eines Kommandanten.

Als Chef der Truppe seit 20 Jahren im Ehrenamt aktiv: Das bedeutet zahllose freiwillige Stunden in Einsätzen, Übungen, Versammlungen und am Schreibtisch, um all das zu dokumentieren oder Anträge für das technische Gerät auszuarbeiten. Denn die Bürokratie hat auch vor der Feuerwehr nicht Halt gemacht.

„Man könnte denken, ich war neben meiner Frau mit der Feuerwehr verheiratet“, sagt Mosmang und lacht. Er bereue aber die lange Zeit nicht. Auch wenn ihn manchmal die Sirene mitten in der Nacht aus dem Schlaf riss, gleich danach die SMS-Nachricht über einen möglichen Brand folgte – und sich der Einsatz am Ende nur als Fehlalarm herausstellte. Trotzdem machte er sich immer auf den Fußweg zum nahen Feuerwehrhaus – außer er war gerade im Urlaub. „Die Kameraden haben ständig Witze gemacht, dass immer dann etwas passiert, wenn ich nicht da bin“, erzählt der Kommandant.

Ein humorvoller Umgang gehört eben zur guten Kameradschaft, die bei der Bühler Wehr herrscht. „Und das ist besonders wichtig im Ehrenamt. Damit sich die Leute gerne so viele Stunden engagieren“, erklärt Mosmang und zählt eine gute Stimmung unter den Feuerwehrleuten mit zu den Aufgaben eines Kommandanten. Daneben gelte es, sich um eine moderne Ausrüstung und funktionierende Geräte zu kümmern.

Mit 15 Kilo Ausrüstung ins brennende Haus

Zudem müsse der Leitwolf die Ausbildung seiner Truppe im Auge haben. Denn die Ansprüche an die Einsatzfähigkeit sei kräftig gestiegen. Dazu gehören verschiedene Lehrgänge: vom Truppmann über den Maschinisten bis zum Kommandanten, den notwendigen Feuerwehrführerschein für die Fahrer oder der dreitägigen Ausbildung für Atemschutzträger. Gerade der Einsatz mit schwerem Atemschutz sei eine Herausforderung. „Mit 15 Kilo Ausrüstung am Körper in ein verrauchtes und brennendes Gebäude gehen, das kann nicht jeder.“ Den Atemschutz vor zehn Jahren in der Bühler Wehr einzuführen, verbucht Mosmang als Erfolg in seiner Amtszeit. Denn dafür war ein neues Fahrzeug mit entsprechender Technik notwendig. Schließlich ist Bühl die größte unter den sieben Feuerwehren Immenstadts mit 59 Aktiven in drei Löschgruppen (Bühl, Zaumberg, Rathholz).

Außerdem gelte es, beständig auf Nachwuchs zu achten. „Das war früher nicht nötig. Die Jungen kamen von selbst zur Feuerwehr.“ Doch heute habe die Jugend so viele Möglichkeiten – „ohne Jugendgruppe hat eine Wehr keine Zukunft mehr“. Dabei müsse der Chef im Einsatz auf seine jungen Aktiven achten. Er versuchte, sie zunächst fernzuhalten, wenn die Wehr zu einem tödlichen Autounfall oder einem Suizid am Bahngleis ausrücken musste. „Diese Bilder bekommst du nicht aus dem Kopf.“ Das müsse aufgearbeitet werden: „Darüber reden, das hilft.“

"Dann weißt du, wofür das alles gut ist"

Trotz dieser bedrückenden Einsätze und den oft harten Bedingungen bei Großbränden – Bau 5 von Kunert, Monta-Produktionshalle oder der Algerhof in Hintersee – die guten Erlebnisse überwiegen: „Wenn du jemanden, den du vielleicht sogar kennst, bei einem Waldunfall unterm Baum rausziehst oder einen Verletzten aus dem völlig zerstörten Auto rettest und sie damit vor größerem Schaden bewahrst, dann weißt du, wofür das alles gut ist.“ Das sei zutiefst befriedigend und gebe Motivation. Worauf freut er sich in den restlichen Monaten? „Dass wir endlich unser neues Feuerhaus beziehen.“ Und danach? „Dass ich mich bei der Sirene in der Nacht umdrehe und weiterschlafe.“