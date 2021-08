Temperaturen bis zu 600 Grad: Feuerwehr Oberstaufen probt den Ernstfall

In einer mobilen Brandübungsanlage übt die Feuerwehr Oberstaufen unter realistischen Bedingungen für den Ernstfall. Was die Freiwilligen dort erleben.

02.08.2021 | Stand: 17:00 Uhr

Man sieht tatsächlich vor lauter Rauch die eigene Hand nicht vor Augen, man bewegt sich inmitten großer Hitze und überall schießen einem urplötzlich heftig lodernde Flammen entgegen. Diesem Szenario stellten sich für ein paar Tage etwa 170 Feuerwehrleute in Oberstaufen – und zwar freiwillig. Auf dem Vorplatz des Feuerwehrhauses der FFW Oberstaufen wurde eine mobile Brandübungsanlage aufgebaut, in der sich Feuerwehrfrauen und -männer Trainingseinheiten unter realitätsnahen Bedingungen unterziehen konnten.

Die Oberstaufener Feuerwehr hatte sich das Spezialteil zur Optimierung der Feuerwehrausbildung für fünf Tage leihweise vom Baden-Württembergischen Energieversorger „Netze BW“ besorgt. Zu berappen galt es dafür pro Tag 700 Euro, plus rund 1000 Euro „für das Gas, das wir so in diesen fünf Tagen verbruzzelten“ erläutert Kommandant Frank Einberger. Atemschutzgeräteträger der Feuerwehren Oberstaufen, Thalkirchdorf, Aach und Steibis – zusammen etwa 60 Personen – konnten an dieser „Heißausbildung“ teilnehmen.

Feuerwehr Oberstaufen probt für den Ernstfall: bis zu 600 Grad heiß

„Dazu durften auch noch befreundete und Nachbarfeuerwehren, mit denen wir immer zusammenarbeiten, ihre Leute schicken“, berichtet Einberger. Die „Innereien“ der Anlage, die normalerweise in Biberach steht und etwa 360.000 Euro kostet, bestehen aus nachgebildeten Teilen einer Wohnungseinrichtung – allerdings alles aus Eisen. Denn bei 300 bis zu 600 Grad wird dort der Ernstfall geprobt.

Zimmer- und Treppenbrand werden simuliert, ebenso wie Verteilerkasten- und Transformatorenbrand, ein Gasleitungsbrand oder gar ein so genannter „Flash-Over“, eine explosionsartige Brandentwicklung unmittelbar unter der Zimmerdecke. Immer zwei Atemschutzträger wurden in Oberstaufen in das „Horror-Szenario“ geschickt, um dort in der Hitze- und Feuerhölle Löschangriffe zu üben. Und zwar nach einer intensiven Einweisung sowie unter Beaufsichtigung zweier Ausbilder aus der Schaltzentrale. Von dort wurden die Löschangriffe mittels Kameraübertragung und durch ein feuerfestes Fenster überwacht.

Mobile Brandübungsanlage bei Feuerwehr Oberstaufen: Wichtig für die Ausbildung

„Die Heißausbildung ist für Atemschutzträger eine ganz wichtige Angelegenheit. Die Gewöhnung an die Hitze und das taktische Vorgehen in einem Brandraum sind das A und O der Ausbildung. Gerade jetzt in Zeiten von Corona, in der man teilweise gar nicht richtig üben durfte“, erklärt Kommandant Einberger die Bedeutung der mobilen Brandübungsanlage.

Lesen Sie auch

Energiesystem in Griechenland an Grenze Ende der Hitzewelle nicht in Sicht: Waldbrände in Griechenland, Italien und der Türkei

Lesen Sie auch: