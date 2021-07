Die Feuerwehr hat im Rettenberger Ortsteil Wagneritz einen Silobrand verhindert.

24.07.2021 | Stand: 12:37 Uhr

Am Freitagabend konnten die Freiwilligen Feuerwehren Rettenberg und Vorderburg gerade noch einen Brand in einem Hochsilo im Rettenberger Ortsteil Wagneritz verhindern. Die Temperatur im Silo stieg auf bis zu 100 Grad Celsius an. Nur durch den Einsatz von zwei Entlüftungsgeräten konnte die Temperatur soweit gesenkt werden, dass es zu keiner Entzündung der Silage kam. Es kam deshalb zu keinem Personen- oder Sachschaden, wie die Polizei mitteilt.