Filtergeräte gegen Corona-Viren in den Schulen? So läuft die Diskussion in Sonthofen

In Sonthofen läuft die Debatte, mit welchen Anlagen Schulen ausgestattet werden sollen gegen Corona-Viren. Was geplant ist und wie es nun weitergeht.

01.08.2021 | Stand: 19:00 Uhr

Soll die Stadt Sonthofen in Luftreiniger – auch mobile Filtergeräte genannt – investieren? Diese Frage treibt seit Längerem die Mitarbeiter in der Verwaltung und die Stadträte um. Eigentlich sollte das Thema im Bauausschuss am Donnerstagabend bei einer Sondersitzung behandelt werden. Doch Bürgermeister Christian Wilhelm hatte bereits im Stadtrat am Dienstagabend angekündigt, diesen Tagesordnungspunkt zu verschieben. „Nicht die Geschwindigkeit ist entscheidend, sondern die Qualität“, erklärte er. Im Bauausschuss informierte nun Zweite Bürgermeisterin Ingrid Fischer, wie es weitergeht. Sie vertrat Wilhelm, der parallel einen anderen Termin wahrnahm. (Lesen Sie auch: Immenstadt schafft Luftreiniger an, um Schulschließungen zu verhindern)