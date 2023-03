So spart die Firma Mükusch aus Obermaiselstein Kosten mit der Sonne

Die Firma Mükusch in Obermaiselstein setzt auf moderne Technik – auch in der Produktion. Wie damit Energie gespart wird.

26.03.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Nicht zwei, sondern drei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Das gelingt – im übertragenen Sinn – seit einigen Monaten der Firma „Mükusch Einrichtungen“ in Obermaiselstein. Denn auf dem großen Firmendach fängt eine Photovoltaik-Anlage die Sonnenenergie ein. Maschinen und Beleuchtung werden damit tagsüber gespeist. Aber nicht nur: Denn zusätzlich können die beiden Elektrofahrzeuge, die den Fuhrpark mittlerweile ergänzen, aufgeladen werden, und die Lüftungs- und Klimatechnik wird mit Hilfe des Zentralgestirns betrieben. „Eine Investition, die sich gelohnt hat“, sagt Petra Mükusch-Lagier.

Die gelernte Hotelfachfrau (58) ist in dem Unternehmen unter anderem zuständig für Marketing und Verkauf und steht ihrem Mann, dem Inhaber und Geschäftsführer Rudolf Mükusch, zur Seite. Er hat das Geschäft von Vater Edwin übernommen, der 1959 mitten in Obermaiselstein mit einer Schreinerwerkstatt begann.

Handwerker der Firma Mükusch aus Obermaiselstein werden vor Staubemissionen geschützt

Doch nicht nur finanzielle Einsparungen und der Umweltgedanke spielen eine Rolle bei der Weiterentwicklung des Betriebs. Im Fokus stehen auch die Mitarbeiter und ihre Gesundheit. So wurde schon 2016 eine neue Absauganlage in Betrieb genommen, um die Handwerker noch besser vor den Staubemissionen zu schützen. Neueren Datums ist die Farbnebelabsaugung: „Ganz wichtig für unsere Angestellten“, betont Petra Mükusch-Lagier. Denn sie arbeiten tagtäglich mit Lacken. „Durch die gut funktionierende Entlüftung der Arbeitsbereiche sind sie kaum noch Feinstaub und den Ausdünstungen der Lösungsmittel ausgesetzt.“

Auch die komplette Umstellung in der Beleuchtung auf LED kommt den Mitarbeitern zugute. „Es ist jetzt viel heller – ein Unterschied wie Tag und Nacht.“ Außerdem werden mit dieser Technik etwa 60 bis 70 Prozent der Energiekosten eingespart. Große Vorteile bringt auch die neue Plattensäge den Handwerkern. „Wir legen großen Wert darauf, dass auch Frauen gut bei uns arbeiten können“, erklärt die Chefin. „Denn solche Maschinen erleichtern die schwere körperliche Arbeit.“

Tochter macht Ausbildung zur Schreinerin und will Betrieb eines Tages übernehmen

Darüber verliert das Unternehmen aber auch nicht die Kunden aus dem Blick. Ganz neu im Maschinenpark ist die Kantenanleimmaschine, mit der die präzise Bearbeitung von Kanten aller Art möglich wird. Es entstehen perfekte Leimfugen und fugenlose Verbindungen von Kanten und Werkstück. Mükusch-Lagier: „Dies entspricht unserem Anspruch und unserer Philosophie zum Thema Umweltbewusstsein und Qualität.“ Investitionen nicht nur für Mitarbeiter und Kunden, sondern auch für die eigene Familie. Die Tochter beginnt jetzt in Österreich eine Ausbildung zur Schreinerin. „Sie will von der Pike auf lernen und eines Tages auf jeden Fall den Betrieb übernehmen“, so die stolzen Eltern.