Gefährden Kormoran und Gänsesäger die Fischbestände im Oberallgäu?

An den Gewässern im Oberallgäu tummeln sich nicht nur Fische und Vögel. In welcher Beziehung die Tiere stehen und warum manche Arten Konfliktpotenzial bergen.

18.07.2023 | Stand: 10:22 Uhr

Schwäne, Blässhühner, Graureiher oder Stockenten: Wer im Oberallgäu an einem See oder Fluss unterwegs ist, bekommt häufig diese Vögel zu Gesicht. Fische hingegen halten sich im Wasser auf und sind meist nur zu sehen, wenn sie an der Wasseroberfläche nach Beute schnappen oder das Wasser sehr klar ist. Auch Säugetiere wie der Biber oder der Fischotter sind nur selten zu beobachten.

Diplom-Biologin Tanja König von der LBV-Gebietsbetreuung Allgäuer Hochalpen sagt: „Unsere Region zeichnet sich dadurch aus, dass wir alpine, klare Gebirgsflüsse haben.“ So gebe es einige Vogelarten, die typisch für unsere Region sind – wie etwa die Wasseramsel. „Sie ist der einzige Singvogel, der tauchen kann und sie braucht klares Wasser, um ihre Beute zu sehen“, sagt König.

Gänsesäger an der Iller ernährt sich überwiegend von Äschen

Auch häufig an der Iller zu sehen ist der Gänsesäger. Der Kiesbrüter ernährt sich überwiegend von Äschen. Das stößt besonders den Fischereivereinen auf, die den Abschuss oder die Vergrämung des fischfressenden Vogels erwirken möchten. „Es gibt aber keinen wissenschaftlichen Beweis, dass der Gänsesäger für das Äschensterben verantwortlich ist“, sagt König.

Ein weiteres Feindbild bei Fischern ist auch der Kormoran, sagt König. „Dieses Thema polarisiert leider immer wieder.“ Denn der dunkel gefärbte Vogel ernährt sich überwiegend von Fischen – zum Leid vieler Fischereivereine in der Region. Das bestätigt auch Dr. Oliver Born, Fischereifachberater im Bezirk Schwaben. „Der Fraßdruck durch Kormorane und Gänsesäger ist sehr hoch.“ Das führe dazu, dass die Fischbestände in den Oberallgäuer Gewässern in einem schlechten Zustand seien. „Der Bestand an Gänsesägern hat sich in den vergangenen 20 Jahren durch Nistkastenprojekte insbesondere an der Iller deutlich vergrößert“, sagt Born. Das sei besorgniserregend, weil dadurch der Bestand an Äschen, die prägend für die Iller sind, immer weiter schrumpfe.

Der Äschenbestand im Oberallgäu ist sehr gering. Fischereivereine sagen, Kormorane und Gänsesäger seien schuld. Bild: Andreas Hartl, dpa

Gänsesäger an Iller-Abschnitt bei Martinszell vergrämt

Deshalb startete die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft bereits vor 20 Jahren ein Artenhilfsprogramm. In Äschenreservaten wird versucht, die Population wieder herzustellen. Dafür wurde etwa an einem fünf Kilometer langen Abschnitt an der Iller bei Martinszell der Gänsesäger vergrämt. „Es geht nicht darum, alles abzuschießen, was Fische frisst“, sagt Born. Vielmehr sei ein Wildtiermanagement üblich und sinnvoll, um gefährdete Arten zu schützen.

An den Gewässern im Oberallgäu hat sich auch der Biber wieder angesiedelt. Fischereilich sei der Nager allerdings kein großes Thema, sagt Born. Biberbauten seien sogar wichtig für die Fische, weil so Totholz in die Gewässer komme, das die Fische als Rückzugsort nutzen. Problematisch werde es, wenn der Biber die Bäume um die Seen und Flüsse abholzt: „Die Gewässer sind dann ungeschützt und heizen sich schnell auf.“ Hier müsste man eingreifen, die Bäume schützen und den Biber eventuell umsiedeln.

Unsere heimischen Gewässer sind nicht nur Badeorte. Sie sind auch Lebensraum für Vögel, Amphibien und Fische. In unserer Serie „Fisch und Natur“ möchten wir einen Teil dieses großen Spektrums abbilden. Eine wichtige Rolle spielen hierbei Fischereivereine. Denn diese haben das Fischereirecht für die Seen und Flüsse und sorgen dafür, dass die Gewässer sauber bleiben und weiter Lebensraum für viele Tiere sind. In der Serie kommen Experten aus Kempten und dem Oberallgäu zu Wort.

