Fischen am Scheideweg: Die Stars glänzen, das Aus ist abgewendet

Das Zittern hat ein Ende: Nach langer Suche hat der SC Fischen einen neuen Vorstand. Roman Schmidbauer übernimmt. Toller Trend bei der Jugend.

22.12.2022 | Stand: 17:21 Uhr

Am Ende haben sie die Kurve doch noch gekriegt. Nachdem der Skiclub Fischen lange nach einer Nachfolge für den scheidenden Vorsitzenden Andi Widmann gesucht hatte, gab es auf der Jahresversammlung jüngst die späte „Erlösung“, ehe das Aus abgewendet werden konnte. Roman Schmidbauer wird künftig die Geschicke des Traditionsvereins leiten, der so bedeutende aktive Wintersportler, wie den siebenfachen Telemark-Weltmeister Tobias Müller sowie die Ski-alpin-Weltcup-Starter Alexander und Manuel Schmid in seinen Reihen weiß.

SC Fischen: Mehrere Vorstandsmitglieder hatten Amt niedergelegt

Damit endet eine schwierige Phase für den Vorstand. Gleich mehrere Vorstandsmitglieder hatten ihr Amt niedergelegt, aber es konnten keine Nachfolger gefunden werden. Nach dringlichen Appellen an die Mitglieder, sich mehr zu engagieren, konnten diese Posten nun allerdings neu besetzt werden. Um die neuen Amtsträger nicht sogleich zu überfordern, sollen die Aufgabenbereiche beim Skiclub Fischen künftig etwas anders strukturiert werden.

Andi Widmann lieferte in seiner letzten Jahreshauptversammlung in vorsitzender Funktion einen Streifzug durch die vorletzte Saison 2021, in der wegen der Pandemie keine Veranstaltungen stattfanden und somit für die Vereinskasse keine Einnahmen generiert werden konnten. Lediglich die Clubtour fand statt. Dagegen startete das Jahr 2022 wieder einigermaßen normal. Nachdem der Leasing-Vertrag für den SC-Bus ausgelaufen war, wurde das Fahrzeug gekauft. Zum Jahresanfang setzte ein regelrechter Ansturm von neuen Kindern ins Training an, für die glücklicherweise auch Trainer gefunden wurden.

Zwei Skicross-Weltcuprennen, vom SCF gemeinsam mit Obermaiselstein und Ofterschwang ausgerichtet, waren ein voller Erfolg. Der Gumpige Faschingsumzug konnte wegen etlicher Auflagen aber erneut nicht stattfinden.

Highlight für Schmid und Rauchfuss bei Olympia

Ein Highlight waren die Olympia-Erfolge in Peking – bei den Winterspielen nahmen mit Tobias Müller, Alexander Schmid und Julian Rauchfuss drei Skiclub-Mitglieder teil. Die Silbermedaille im Teamwettbewerb für Alex Schmid und Julian Rauchfuß (startet für RG Burig Mindelheim) war die Krönung aus Sicht der Fischinger.

Michaela Jenn berichtete über die regionalen und landesweiten Einsätze der Langläufer. Es gab einen zweitägigen Langlaufkurs mit den Grundschulen Fischen und Ofterschwang. Jenn dankte der Gemeinde, die zwei Nachtloipen fürs Training anbietet. Celine Teufele und Harry Hiltensberger blickten aufs „Alpine“ zurück: Der große Ansturm an hinzugekommenen Kindern konnte dank einiger Eltern, die sich auch als Trainer betätigen, aufgefangen werden. Die sportlichen Leistungen der Top-Athleten Lena Mayer, Tobias Müller, Alexander und Manuel Schmid sowie Julian Rauchfuss, unglücklicherweise bei einigen durch Verletzungen beeinträchtigt, wurden vom Verein gewürdigt.

Schmidbauer übernimmt von Widmann

Und so freute man sich beim SCF letztlich darüber, dass – zum sportlichen Erfolg – auch personell aufgeatmet werden kann. Bürgermeister Bruno Sauter zeigte sich erleichtert darüber, dass nach langem Hin und Her ein neuer Vorsitzender gefunden wurde. Als er von den Problemen des Skiclubs in der Vorstandschaft erfuhr, führte er mehrere Gespräche mit Widmann und brachte dabei seine Erfahrungen als ehemaliger Vorstand des Skiclubs ein.

Die Posten in der Vorstandschaft wurden wie folgt besetzt: Vorsitzender Roman Schmidbauer, stellvertretender Vorsitzender Andreas Widmann, Kassierin Gaby Rölz, Schriftführerin Miriam Zengerle (Stellvertretung Celine Teufele), Sportwart alpin: Harry Hiltensberger, Sportwart Nordisch: Thomas Keller, die Zeugwarte Matthias Scherm und Christoph Koros, Leiter Veranstaltungen: Stefan Keller (Robert Schratt), die Kassenprüfer Peter Müller und Hannes Renn, Jugendsportwart alpin: Sina Hilbrand, Jugendsportwart Nordisch: Michaela Jenn und Tourenwart Michael Knapp.