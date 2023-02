Bei Bauarbeiten verliert ein Mann in Fischen zwei Finger. Anschließend muss er per Rettungswagen ins Klinikum Murnau, weil das Wetter einen Flug nicht zuließ.

26.02.2023 | Stand: 11:44 Uhr

Zwei Finger hat ein Mann am Samstag bei Bauarbeiten in Fischen ( Oberallgäu) verloren. Laut Polizei hat der 41-Jährige versucht eine verstopfte Verputz-Maschine wieder in Gang zu bringen. Als er versuchte, die Verstopfung mit der Hand zu lösen, wurden ihm der kleine Finger sowie der Ringfinger abgetrennt.

Der schwer Verletzte musste zudem mit dem Rettungswagen ins Unfallklinikum Murnau gefahren werden, weil wegen des schlechten Wetters kein Hubschrauber fliegen konnte. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und warum die Maschine nicht abgeschaltet war, dauern noch an.

