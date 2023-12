Kindergarten in Langenwang mit Leben gefüllt

Die Fischinger Kinder sind Anfang September in das umgebaute Gebäude eingezogen. Im Obergeschoss ist eine Krippe eingerichtet, im Erdgeschoss lernen 25 Kinder.

06.12.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Einst als Schule gebaut, ist das langjährige „Haus des Gastes“ in Langenwang nach dem großen Umbau wieder den Kindern zurückgegeben worden. Anfang September sind die Kinder eingezogen. Im Erdgeschoss spielt und lernt eine Gruppe mit 25 Kinder, im Obergeschoss ist die Krippe mit 15 Plätzen eingerichtet. Nachdem sich die Kleinen inzwischen gut eingewöhnt haben, wurde der neue Kindergarten jetzt mit einer familiären Feier offiziell eröffnet.

Von der Dorfschule zum Haus des Gastes

Bürgermeister Bruno Sauter erinnerte an die Anfänger des Hauses zunächst als Dorfschule, dann als „Haus des Gastes“, in dem im Untergeschoss auch der Schützenverein seine Räume hatte. 2020 vertiefte sich der Gemeinderat in die Idee, das Gebäude, das als Gästeamt schon lang nicht mehr genutzt wurde, in einen Kindergarten umzubauen. Der anfängliche Plan, nur das Erdgeschoss zu nutzen, sei dank Gemeinderätin Tina Neumayer ausgeweitet worden auf das Obergeschoss. „Wenn wir so viel Geld in die Hand nehmen, dann zukunftsträchtig“ hatte die Kommunalpolitikerin und zweifache Mutter gefordert. „Und das war goldrichtig“, bekräftigte Sauter.

Holpriger Start im September

Allerdings sei es bis zur Umsetzung ein langer Weg gewesen, wobei allein für die Bewilligung der Zuschussanträge ein Jahr ins Land ging. Auch der Start Anfang September 2023 sei etwas holprig gewesen. So fehlte wegen gravierender Lieferschwierigkeiten fast komplett die Möblierung. „Es war beeindruckend, dass es nicht eine einzige Beschwerde gab, sondern einfach das Beste aus dem Provisorium gemacht wurde“, lobte Sauter die Geduld von Personal, Kinder und Eltern. Besonders freute er sich, dass angesichts allgegenwärtigen Personalmangels in Langenwang ein solch harmonisches Team gewonnen werden konnte. „Was hier gepflanzt wird, ist wichtig für die Kinder und für unsere Gesellschaft“, dankte Sauter den Erzieherinnen für ihre anspruchsvolle Aufgabe.

Kindergarten-Team dankt der Gemeinde Fischen

Für das Kindergarten-Team dankte Laura Tauscher für die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde.“ Von Anfang an sind wir in den Bau miteinbezogen worden, durften Entscheidungen treffen und das Haus so gestalten, wie wir es für notwendig hielten“, betonte sie.

Schützen verzichten auch Schießsaison

Das sei auch dank der Unterstützung der Gemeinderatsmitglieder Uschi Müller und Thomas Schmidbauer sowie von Christian Schwarz als „zweitem Bauleiter“ für die Schützenräume im Untergeschoss möglich gewesen, meinte Bruno Sauter. Den Schützen dankte er, dass sie während des Umbaus auf eine komplette Schießsaison verzichtet haben. Der Kostenrahmen in Höhe von rund 2,2 Millionen Euro konnte gehalten werden. Knapp 1,3 Millionen Euro werden bezuschusst.

Nachdem Pater Shiju und Pfarrerin Susanne Ohr dem neuen Kindergarten gesegnet hatten, ließen sich Gäste, Eltern und Kindern von einem bunten Buffet mit Kaffee, Kuchen und Snacks vom Elternbeirat verwöhnen.