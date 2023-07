Radau in Fischen: Renitente Seniorin randaliert mit Rollator

Was war denn da in Fischen los? Eine 84-Jährige hat dort laut Polizei ein Auto mit ihrem Rollator beschädigt - mutwillig. Doch Alter schützt vor Strafe nicht.

Weil sie offenbar nicht damit einverstanden war, wie ein Autofahrer in Fischen im Allgäu seinen Wagen abgestellt hatte, fuhr eine 84-jährige Rentnerin mit ihrem Rollator absichtlich dagegen.

Das teilt die Polizei im Oberallgäu heute mit. An dem parkenden Auto verursachte sie so einen Schaden in Höhe von 250 Euro.

Fischen im Allgäu: Renitente Rentnerin greift Auto mit Rollator an

Da Alter nicht vor Strafe schützt, erhält die Dame jetzt eine Anzeige wegen Sachbeschädigung, schreibt die Polizei. Auch müsse sie für den verursachten Schaden an dem Auto aufkommen.

Ob der Rollator anschließend noch fahrbereit war, ist den Beamten nicht bekannt, so die Polizei abschließend.