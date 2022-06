Fahrradfahrer bei Unfällen im Oberallgäu teils schwer verletzt

Bei Unfällen in Bad Hindelang und Fischen im Oberallgäu wurden am Samstag mehrere Fahrradfahrer verletzt - teils sogar schwer.

19.06.2022 | Stand: 11:39 Uhr

Bei Unfällen am Samstag in Bad Hindelang und Fischen (Landkreis Oberallgäu) wurden Fahrradfahrer teils schwer verletzt. Wie aus einem Polizeibericht hervorgeht, wehte einem 32-Jährigen mit E-Bike in Oberthalhofen bei Fischen die Baseballcap vom Kopf. Beim Versuch, diese zu fangen, verriss er den Lenker und stürzte. Der 32-Jährige erlitt dabei unter anderem Verletzungen am Kopf und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Fahrrad-Unfälle bei Fischen und Bad Hindelang: Mehrere Verletzte

In Unterthalhofen bei Fischen ist ein 14-jähriges Kind mit seinem Fahrrad gestürzt, als es von der Straße auf einen Radweg einbog und im Kies wegrutschte. Der Teenager wurde mit Prellungen und Schürfwunden zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

An der Hornbahn in Bad Hindelang ist ein 34-jähriger Mountainbiker aufgrund eines Fahrfehlers gestürzt. Der Mann kam mit Knieverletzungen ins Krankenhaus. An den Fahrrädern entstand jeweils geringer Sachschaden.

