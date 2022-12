Fischereivereine ziehen Bilanz: Kaum Verluste, aber hoher Angeldruck

Fischereivereine im Oberallgäu machen ihre Gewässer winterfest. Der heiße Sommer belastete die Flüsse und Seen. Warum die Fische dennoch gut durchgekommen sind.

06.12.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Die Angelsaison neigt sich dem Ende zu. Wer nicht Mitglied in einem Verein ist, darf seit Anfang Dezember an den meisten Gewässern im Oberallgäu nicht mehr fischen. Die hiesigen Fischereivereine bereiten sich derweil auf den Winter vor und ziehen Bilanz. Dabei stellt sich heraus: Der Angeldruck wird immer größer.

Bei den Stadtfischern Immenstadt endete die Saison am 30. November, nur Mitglieder und Jahreskartenbesitzer können noch bis Ende des Jahres am Großen Alpsee angeln. Der Verein hat ein jährliches Kontingent von 1600 Tageskarten, die allesamt verkauft wurden. Kapitale Fänge gab es laut dem Vorsitzenden Dr. Jens Christmann auch heuer wieder einige – vor allem Hechte und Zander. Im Herbst wurden bereits Karpfen, Schleien und Zander besetzt. Im Frühjahr folgen Hechte und Seeforellen, sagt Christmann. „Zudem macht unsere Jugend wieder ein Brutboxprojekt, bei dem bis zu 20.000 Eier besetzt werden.“ Die See- und Bachforelleneier werden in der Konstanzer Ach gebrütet. Alle zwei Tage überprüfen die Jugendfischer, welche Eier noch brauchbar sind und welche nicht.

Bachtelweiher in Kempten soll entschlammt werden

Der Fischereiverein Eschacher Weiher vergibt keine Tageskarten an Auswärtige. Für die Mitglieder geht es spätestens am 15. Dezember in die Winterpause. Laut dem Vorsitzenden Walter Stockinger haben sich die Gewässer aufgrund der hohen Temperaturen stark aufgeheizt. „Es war kritisch, die Weiher waren zum Teil bis zu 23 Grad warm.“ Dass die Gewässer keinen Sauerstoff mehr hatten – wie der Bachtelweiher vor einigen Jahren –, sei aber nicht eingetreten. Der Bachtelweiher soll deshalb voraussichtlich im kommenden Jahr entschlammt werden. Auch der Schwarzenberger Weiher bei Oy-Mittelberg

Gefahren für die Fische gebe es derzeit aber noch nicht. Vielmehr ist Stockinger sehr zufrieden, wie sich der Fischbestand entwickelt. Im Herrenwieser Weiher zwischen Ahegg und Ermengerst erlebt der Verein derzeit große Erfolge: „Wir besetzen den Weiher seit etwa fünf Jahren mit kleinen Zandern, die sich jetzt selbst fortpflanzen.“ Auch am naturbelassenen Waltenhofener Bach laichen immer mehr Forellen, Äschen und Nasen ab. Rückzugsgebiete wie der Waltenhofener Bach seien für die Fische enorm wichtig, „besonders wenn sich die Iller wie in diesem Jahr bis auf 20 Grad erwärmt“.

Neue Fischzucht am Niedersonthofener See

Beim Fischereiverein Niedersonthofener See wurden heuer 900 Gästekarten für den gleichnamigen See verkauft. Bereits seit dem 1. Oktober dürfen aber Gastfischer nicht mehr am See angeln. Aufgrund der hohen Temperaturen und dem damit verbundenen niedrigen Sauerstoffgehalt im Wasser seien die Fische nicht so aktiv und der See deshalb teilweise schwer zu beangeln gewesen, sagt der Vorsitzende Stephan Augsten. Der Verein bewirtschaftet außerdem den Stadtweiher in Kempten

Seit diesem Jahr hat der Fischereiverein eine eigene Fischzucht. Große Renken werden aus dem Niedersonthofener See gefangen, abgestreift und anschließend in der Fischzucht großgezogen. Außerdem haben die Mitglieder insgesamt 35 Zandernester gebaut, die den Raubfischen beim Ablaichen helfen soll.

Der Fischereiverein Sulzberg Oy-Mittelberg hat das Fischereirecht für den Rottachsee. Seit dem 1. November können dort nur noch Mitglieder angeln. In die Winterpause geht es bei der ersten Eisbildung. Mit der Hitze im Sommer hatten die Fische im Rottachsee kaum Probleme, sagt Vorsitzender Hans Müller. Zuletzt musste der Verein vor knapp 20 Jahren große Fischverluste hinnehmen, als nahezu alle Felchen verendet sind. Seitdem sei es auch nicht mehr möglich gewesen, den Felchenbestand wieder zu erhöhen. Die Leitfische im Rottachsee – Hecht, Zander, Karpfen und Schleie – entwickelten sich hingegen gut. Die Raubfische sind bereits besetzt worden.

Was den Anglern laut Müller derzeit ein Dorn im Auge ist: Stand-up-Paddler. Immer mehr seien auf dem Wasser unterwegs „und sie kennen die Regeln nicht“. Etwa wenn jemand mit dem Boot unterwegs ist, an dem eine weiße Flagge angebracht ist, bedeute dies, dass geschleppt wird und mindestens 50 Meter Abstand hinter dem Boot eingehalten werden muss. Deshalb will der Verein auf das Landratsamt und die Polizei zugehen, um diese Problematik in den Griff zu bekommen.

