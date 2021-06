"Ein gewisses Freiheitsgefühl": Was zwei Oberallgäuerinnen am FKK-Baden reizt

Ganz ohne Bikini und Badehose ins Wasser: Begeisterte Nacktbader berichten von ihrer Leidenschaft und die Polizei erklärt was erlaubt ist.

22.06.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Seit einigen Tagen ist die Hitze im Allgäu angekommen. Viele sind gerne in kurzer Kleidung unterwegs, für die Abkühlung treibt es manche Menschen manchmal sogar ganz ohne Textilien ins kühle Nass. Nicht immer ist das aber möglich. Freizügigkeit hat ihre Grenzen. Zwar gilt: „Nacktsein darf man prinzipiell überall“, sagt Polizeisprecher Holger Stabik. Die Einschränkung beginnt jedoch, wenn sich jemand von Menschen ohne Kleidung in seiner Umgebung gestört fühlt.

Dann kann schnell Schluss sein mit der Freizügigkeit. „Das kann im Einzelfall zu einer Ordnungswidrigkeit führen“, erklärt Stabik. Einzelfälle seien immer eine Abwägungssache. Einen Paragrafen, der generell das Nacktsein in der Öffentlichkeit verbietet, gebe es aber nicht. Ganz offiziell kann die Freikörperkultur, kurz FKK, aber an ausgewiesenen Badeplätzen praktiziert werden.

Wo kann man im Oberallgäu Nacktbaden?

Im Landkreis Oberallgäu ist es am Eschacher Weiher bei Kempten und am Großen Alpsee in Bühl bei Immenstadt möglich. Zusätzlich gibt es den Verein Familien-Sport-Gemeinschaft Allgäu, der einen Naturistenpark in Dietmannsried betreibt. Die Verantwortung liegt bei den Kommunen, die solche Badestrände auch genehmigen. Doch was macht den Reiz aus, sich freizügig zu sonnen, zu baden oder sogar zu campen?

„Es ist schon ein gewisses Freiheitsgefühl, das Wasser am ganzen Körper zu spüren“, sagt eine 51-Jährige aus Sonthofen. Regelmäßig geht sie baden – bevorzugt am FKK-Badestrand am Alpsee. Wenig Schamgefühl und Selbstbewusstsein müsse man aber schon mitbringen. „Mir macht es auch nichts aus, wenn mich die anderen FKKler anstarren.“ Dennoch gebe es Grenzen. „Einmal kam die Polizei, weil einer Fotos machte.“ Auch sei schon eine Drohne über dem Badeplatz geschwebt. Generell hält die Sonthoferin die jüngeren Generationen für prüder als noch vor einigen Jahren. „Es sind mehr ältere Menschen am FKK-Platz.“

Für FKK braucht es "Wenig Schamgefühl und Selbstbewusstsein"

Eine 24-jährige Kemptenerin sieht das nicht ganz so. Sie nutzt hin und wieder FKK-Strände und fuhr schon mehrmals an solche Campingplätze in Frankreich oder Kroatien. Früher als Kind mit ihren Eltern. „Mit zehn oder zwölf Jahren war dann aber Schluss.“

Da wurde es ihr unangenehm. Doch seit ein paar Jahren ist ihr das egal. Gerne nutzt sie wieder freizügige Badebereiche. Für prüde hält sie ihre Generation nicht. Dass nur wenige nackt baden, habe einen anderen Grund: „Ich glaube, das liegt eher am Image von FKK.“ Und an der Tatsache, dass nur wenige mit der freizügigen Art, zu baden, in Kontakt kommen. Mache es der Bekanntenkreis, dann neigten viele Menschen eher dazu, es auszuprobieren und auch dabei zu bleiben, sagt die 24-Jährige.

Ordnungswidrigkeiten sind Einzelfälle

Unangenehm kann es für FKK-Bader werden, wenn sich Bekleidete unter sie mischen. Am Großen Alpsee gebe es dafür einen Platzwart, der Textilbader anspricht und auf die Regeln hinweist, sagt die 51-jährige Sonthoferin. Andersherum sei es genauso: „Wenn ich an Orten bin, wo nur Angezogene sind, dann ziehe ich mich auch an.“ Laut Stabik müsse klar sein: „Wer nackt badet, muss schon damit rechnen, dass er gesehen wird.“ Blicke sollten also nicht stören.

Übrigens: Eine Ordnungswidrigkeit kann auch dann vorliegen, wenn man sich nackt im eigenen Garten sonnt. Fühlt sich der Nachbar gestört, dann muss auch dort die Badehose angezogen werden. Zur Anzeige komme es laut Stabik aber nur sehr selten. „Das sind absolute Einzelfälle.“

Lesen Sie auch: