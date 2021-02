Flüchtlingsunterkünfte im Oberallgäu gesucht - auch wenn sie leer bleiben

Im Landkreis Oberallgäu müssen Flüchtlingsunterkünfte für 1350 Menschen bereitstehen. Doch einige Mietverträge laufen aus.

24.02.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Jede Gemeinde sollte im Oberallgäu eine Flüchtlingsunterkunft bereitstellen. So hieß es 2015, nachdem fast eine Million Menschen aus ihrer Heimat nach Deutschland geflohen waren, um dort in Sicherheit zu leben. „Weit über 1000 Zuweisungen hatten wir damals“, sagt Heinz Pesch, Leiter des Amts für Migration im Oberallgäu. 2020 waren es nur noch 170. Dennoch: Unterkünfte für Asylbewerber werden wieder gesucht. Das liegt daran, dass Mietverträge auslaufen und teilweise nicht verlängert werden. Zudem muss der Landkreis über 1300 Unterkünfte bereithalten.

Das Bundesamt für Migration gibt die Quote vor, die jedes Bundesland an Asylsuchenden aufnehmen muss: 15 Prozent sind es in Bayern. Die Anzahl wird wiederum auf die Regierungsbezirke aufgeteilt: 14,5 Prozent davon erhält Schwaben. Von dieser Gesamtsumme muss der Landkreis Oberallgäu 8,1 Prozent aufnehmen oder anders ausgedrückt 1350 Unterkünfte bereitstellen – aktuell sind es 1321 in 34 Gebäuden.

Die aktuelle Lage der Flüchtlinge im Oberallgäu

Ungefähr 800 Geflüchtete leben in vom Landratsamt angemieteten Wohncontainern, ehemaligen Gasthöfen, Mehrfamilienhäusern oder in Gemeinschaftsunterkünften. 277 Asylsuchende sind darunter, aber auch 282 Geduldete, die bald ausreisen müssen. Weitere 247 haben bereits einen Schutzstatus, wohnen aber immer noch in einer vom Landkreis angemieteten Unterkunft. Pesch: „Anerkannte Asylbewerber dürfen dort solange bleiben, bis sie eine Wohnung auf dem freien Markt gefunden haben.“ Bewerber um Asyl seien hingegen „grundsätzlich verpflichtet, in den Unterkünften zu wohnen“. Es gebe auf Antrag einige wenige Ausnahmen.

Pesch findet es gut, dass die Menschen jetzt, während der Corona-Pandemie nicht so eng leben müssen. 2015 war das anders. Da mussten vorübergehend sogar Turnhallen für die Unterkunft von Flüchtlingen herhalten. Das soll nicht wieder passieren. Deshalb muss das Oberallgäu eine bestimmte Anzahl an Unterkünften bereithalten – derzeit besagte 1350. (Lesen Sie auch: Heizung defekt - Flüchtlinge protestieren in Ofterschwang)

Das Landratsamt sucht nach neuen Unterkünften

Die Containersiedlungen in Ofterschwang, Burgberg und voraussichtlich auch in Obermaiselstein sollen geschlossen werden. Das seien keine Dauerunterkünfte. Zudem laufen einige weitere Mietverträge aus. Es handle sich „um 200 bis 300 Plätze“, die neu zu vergeben sind. Es werden also Wohnungen beziehungsweise Häuser für die vorübergehende Unterkunft von Asylbewerbern gesucht. „Ideal sind für uns abgeschlossene Einheiten wie Ferienanlagen“, sagt Pesch.

Nicht gewünscht sei im Haus eine „Mischnutzung“, also Flüchtlinge zusammen mit anderen Mietern. Es gebe, insbesondere in den großen Unterkünften wie in Sonthofen immer mal wieder Reibereien. „Wir achten aber auf die Nationalitäten, der Asylbewerber, die in einem Haus wohnen.“ Der Landkreis mietet die Unterkünfte im Auftrag der Regierung von Schwaben an – und bekommt die Mietkosten erstattet. Der Vermieter wiederum erhält sein vereinbartes Geld, ob die Wohnung nun tatsächlich genutzt wird oder nicht. Es werde eine Miete ausgehandelt und „die Regierung von Schwaben muss den vorgeschlagenen Vertrag dann absegnen“. In der Krise 2015 „hatten wir so viele Angebote. Die teuersten mussten wir gar nicht nehmen“.

Gleichwertige Verteilung der Lasten "wünschenswert"

Aber alle Gemeinden des Landkreises hätten damals ihren Teil zur Unterbringung der Geflüchteten beigetragen und sich „vorbildlich bei der Beschaffung von Unterkünften eingebracht“. Eine Verpflichtung der Kommunen, Asylbewerber aufzunehmen, gebe es jedoch nicht. Es wäre aber „wünschenswert, wenn weiterhin die Verteilung der Lasten gleichwertig im ganzen Landkreis erfolgen könnte.“ Jedoch seien nicht alle Kommunen aufgrund ihrer Infrastruktur gleich gut dafür geeignet. Pesch nennt Einkaufsmöglichkeiten oder auch die Busanbindung.

Bei Problemen und Fragen steht Hülya Derlik Flüchtlingen und ehrenamtlichen Helfern als Integrationslotsin des Landkreises zur Seite. 20 Helferkreise mit 150 Ehrenamtlichen und weitere Engagierte, die sich um Einzelpersonen kümmern, bringen sich laut Pesch ein. „Ohne deren Unterstützung wäre die Integration der Geflüchteten in den Landkreis sicher nicht so gut gelungen.“

(Lesen Sie auch: Jeder zweite Asylbewerber kommt ohne Papiere nach Deutschland)