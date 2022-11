Millionenschaden bei Brand von Milchviehbetrieb bei Immenstadt

Großbrand bei Immenstadt im Allgäu: Ein Milchviehbetrieb mit über 250 Rindern stand in Flammen. Nicht alle Tiere schafften es rechtzeitig ins Freie.

08.11.2022 | Stand: 11:23 Uhr

Die Brandmeldeanlage riss die Bewohner eines landwirtschaftlichen Anwesens in Hintersee, einem Ortsteil von Immenstadt (Landkreis Oberallgäu) in der Nacht von Montag auf Dienstag aus dem Schlaf. Der Landwirt alarmierte über die Integrierte Leitstelle Allgäu die Feuerwehr, die löste am 8. November, gegen 2.15 Uhr Großalarm aus.

Bauernhof in Hintersee bei Immenstadt in Flammen

Bereits beim Eintreffen sahen die Feuerwehrleute aus Immenstadt und Bühl, dass sich ein Lagergebäude des Landwirtschaftsbetriebs im Vollbrand befand. Sofort wurden weitere Feuerwehren aus der Umgebung hinzugerufen. Das Wohnhaus war nicht betroffen.

Über 250 Tiere im Stall - Nicht alle konnten gerettet werden

Im Stall neben dem Wohngebäude waren über 250 Tiere untergebracht. Der Großteil der Rinder konnten der Landwirt und die Feuerwehr aus dem angrenzenden Stall retten - aber nicht alle Tiere haben den Großbrand überlebt. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei. Nach aktuellem Stand fiel eine einstellige Zahl von Kühen dem Brand zum Opfer. Menschen wurden nach ersten Informationen nicht verletzt.

Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden in Höhe von über einer Million Euro. Die Ursache für das Feuer war zunächst unklar.

200 Feuerwehrleute bei Großbrand im Einsatz

Insgesamt sind über 200 Kräfte der Feuerwehren Immenstadt, Oberstaufen, Thalkirchdorf, Rauhenzell und Bühl sowie Polizei und Rettungsdienst im Einsatz, die am Vormittag noch mit Löscharbeiten beschäftigt waren. Das Wasser für die Löscharbeiten kam aus dem kleinen Alpsee.

Behinderungen auf B308 zwischen Oberstaufen und Immenstadt

Außerdem war die B308 zwischen Oberstaufen und Immenstadt bis etwa 8 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde weiträumig umgeleitet. Autofahrer müssen am Dienstagvormittag mit weiteren Behinderungen auf der Bundesstraße rechnen.

Die Polizeiinspektion Immenstadt übernahm die ersten Ermittlungen, die weiteren führt die Kriminalpolizei Kempten unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Kempten.

