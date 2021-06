Flammen schlagen aus Industriehalle in Sonthofen

Feuerwehren bringen Brand bei BHS-Sonthofen schnell unter Kontrolle. Rauchwolken verunsichern die Anwohner. Allerdings besteht keine Gefahr für die Bevölkerung.

18.06.2021 | Stand: 19:02 Uhr

Zu einem Brand kam es am späten Donnerstagabend in einer Industriehalle von BHS-Sonthofen im Norden der Stadt. Eine große Rauchwolke hing über dem Werksgelände und beunruhigte die Anwohner in der benachbarten Wohnsiedlung. Vorsorglich veranlasste die Polizei eine Durchsage an die Bevölkerung, Türen und Fenster zu schließen. Einem Großaufgebot an Feuerwehrleuten gelang es jedoch schnell, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Laut der Geschäftsführung von BHS entstand ein Sachschaden im niedrigen sechsstelligen Bereich. Menschen wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist derzeit noch ungeklärt.

Mehrere Anwohner hatten einen Notruf über die Integrierte Leitstelle Allgäu abgesetzt. Als einer der ersten hatte der elfjährige Nico Hauptmann das Feuer entdeckt, der gleich gegenüber der brennenden Halle wohnt. „Ich war gerade auf dem Weg ins Bett, als ich den Rauch und die Flammen sah.“ Sofort habe er seine Mutter verständigt, die dann bei der Feuerwehr anrief. Derweil schloss der elfjährige Realschüler Fenster und Türen wegen des Qualms, der aus dem Gebäude strömte. Die hohe Rauchsäule war kilometerweit zu sehen.

Mehr als 100 Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren im Einsatz. Dazu gehörten die Feuerwehren aus Sonthofen mit den Ortsteilen sowie von Immenstadt, Blaichach, Oberstdorf und die BHS-Werksfeuerwehr. Das THW Sonthofen und mehrere Rettungswagen aus dem südlichen Oberallgäu unterstützten sie bei ihrer Arbeit. Laut Feuerwehr bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung, heißt es im Polizeibericht.

Lob für die Feuerwehren

Erschrocken war Dennis Kemmann, geschäftsführender Gesellschafter von BHS, als er spätabends an der Brandstelle eintraf. „Anfangs konnte man das Ausmaß des Feuers noch gar nicht absehen“, sagt Kemmann. Allerdings wich der Schrecken im Laufe der Nacht einem guten Gefühl: „Beruhigt war ich, als ich sah, wie professionell die Feuerwehren zu Werke gingen, und wie engagiert Teile unserer Belegschaft mithalfen, den Schaden zu begrenzen.“ Darunter war auch die Werksfeuerwehr mit 25 Leuten.

Außerdem habe es anfangs schlimmer ausgesehen, als es dann tatsächlich war. „Der Brand hat keine erheblichen Auswirkungen auf unsere laufende Produktion“, sagt Kemmann am Tag nach dem Feuer. Weil sich in dem Gebäudeteil keine gesundheitsschädlichen Substanzen befinden, sei die Bevölkerung in der Umgebung nicht gefährdet gewesen. „Aber natürlich war es richtig, die Bürger vorsorglich zu warnen“, zeigt Kemmann Verständnis für die Reaktion der Polizei. Eine Erklärung für den Ausbruch des Feuers hat der Geschäftsführer noch nicht.

Kripo übernimmt die Ermittlungen

Lesen Sie auch

Feuer in Sonthofen Sonthofen: Flammen schlagen aus Industriehalle

In dem Teil der Halle werden Schweißbaugruppen für Filtrationsanlagen gefertigt. Insgesamt arbeiten bei BHS am Standort Sonthofen 300 Menschen. Laut Firmenbeschreibung baut das inhabergeführte Unternehmen Maschinen und Anlagen für mechanische und thermische Verfahrenstechnik. Schwerpunkte sind Filtrieren, Trocknen, Mischen, Zerkleinern und Recyceln. Für die Herstellung von Baustoffen produziert BHS Misch- und Zerkleinerungstechnik, außerdem kommt aus Sonthofen Technologie für die Aufbereitung und Rückgewinnung von Metallen. Die ersten Ermittlungen zur Brandursache übernahm vor Ort der Kriminaldauerdienst Memmingen. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden durch die Kriminalpolizei Kempten geführt.

Lesen Sie dazu auch:

Waldbrandgefahr und Hitze in Bayern